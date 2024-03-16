柳俊烈承认恋情、否认「换乘」猜测：「分手惠利后才认识韩韶禧，今年初互生好感」

昨日柳俊烈、韩韶禧、惠利的三角状况引起不少关注，先是柳和韩在夏威夷酒店被偶遇，接著惠利留言「有趣耶」取消关注柳俊烈、韩韶禧否认换乘恋爱，今天两位当事人终於正面承认恋情！

韩韶禧今早发文认爱及道歉，具体可看这篇：韩韶禧发文认爱柳俊烈！亲自公开恋爱时间线，并向惠利道歉：对不起，我还不够成熟

柳俊烈约一小时后通过所属社发布声明，强烈否认「换乘恋爱」猜测：「柳俊烈今年初和韩韶禧确认了好感，并开始交往。 柳俊烈在分手之后认识韩韶禧，最近确定了彼此的心意。 」



所属社解释称，昨天的回应之所以回避恋情是因为：「比起回应在旅行地未经允许的拍摄和目击证言，希望大家尊重私生活」。 但由於没有承认恋情，网上出现了无数不必要的误会和臆测、严重侵害演员的人格权，所以今后对於个人隐私的问题将不会再做出回应，亦宣布会对恶意发文人提起诉讼。

部份网友对柳俊烈的回应冷感，指责他「躲到最后才发声」，也有不少人为柳俊烈喊冤应援：「又没有结婚」、「何必对长相品头论足」、「一定要起诉那些人」、「两位真的很般配，祝幸福」。

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