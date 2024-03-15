柳俊烈惠利分手四個月、傳新歡是韓韶禧？曾透露理想型：「個子嬌小、懂體諒人」

柳俊烈與惠利因《請回答1988》結緣，交往7年於去年11月宣佈分手。 今日有網友爆料稱柳俊烈和韓韶禧在夏威夷酒店泳池約會，隨後惠利疑似回應並取關柳俊烈，引起網友關注。

柳俊烈2016年出演KBS《演藝家仲介》時透露理想型，表示對身高嬌小的女生更有好感：「喜歡懂得體諒、理解和認同的女生，我也同樣會給對方理解和認同。 」關於戀愛風格則表示會隨著環境和狀況改變：「可以溫柔撒嬌的時候就撒嬌，需要單獨時間的時候也...」

2017年為電影《金權性內幕》宣傳時接受采訪，表示對理想型的想像經常改變，唯一不變的是「懂得體諒人」，而且即便是圈內人也無妨：「沒有限製，緣分是無法預測的。 」



此外，柳俊烈2015年和惠利合作主演《請回答1988》，亦是他第一個和女生演對手戲。 2017年3月兩人被D社拍到約會照，同年8月新聞曝光後立即大方承認戀情，低調穩定地交往了長達7年之久，被稱為「狗煥黨的勝利」。 不料去年11月突然宣佈分手，具體原因未透露。



今日有網友稱在夏威夷某酒店的泳池邊看到韓國人氣演員約會，並標記柳俊烈主演的《請回答1988》和韓韶禧主演的《無法抗拒的他》等。 雙方經濟公司回應稱柳俊烈是為拍照工作、韓韶禧是和女性朋友們一起出遊，唯獨對戀愛猜測避而不談。

（＊相關新聞：韓韶禧驚爆熱戀柳俊烈，在「夏威夷飯店泳池」被目擊！雙方經紀公司回應了）



新聞曝光後惠利在IG限動PO出照片並簡短留言「真有趣」，還取消關注柳俊烈IG賬號，亦引起網友懷疑是對戀愛傳聞的回應。



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