柳俊烈惠利分手四个月、传新欢是韩韶禧？曾透露理想型：「个子娇小、懂体谅人」

柳俊烈与惠利因《请回答1988》结缘，交往7年於去年11月宣布分手。 今日有网友爆料称柳俊烈和韩韶禧在夏威夷酒店泳池约会，随后惠利疑似回应并取关柳俊烈，引起网友关注。

柳俊烈2016年出演KBS《演艺家仲介》时透露理想型，表示对身高娇小的女生更有好感：「喜欢懂得体谅、理解和认同的女生，我也同样会给对方理解和认同。 」关於恋爱风格则表示会随著环境和状况改变：「可以温柔撒娇的时候就撒娇，需要单独时间的时候也...」

2017年为电影《金权性内幕》宣传时接受采访，表示对理想型的想像经常改变，唯一不变的是「懂得体谅人」，而且即便是圈内人也无妨：「没有限制，缘分是无法预测的。 」



此外，柳俊烈2015年和惠利合作主演《请回答1988》，亦是他第一个和女生演对手戏。 2017年3月两人被D社拍到约会照，同年8月新闻曝光后立即大方承认恋情，低调稳定地交往了长达7年之久，被称为「狗焕党的胜利」。 不料去年11月突然宣布分手，具体原因未透露。



今日有网友称在夏威夷某酒店的泳池边看到韩国人气演员约会，并标记柳俊烈主演的《请回答1988》和韩韶禧主演的《无法抗拒的他》等。 双方经济公司回应称柳俊烈是为拍照工作、韩韶禧是和女性朋友们一起出游，唯独对恋爱猜测避而不谈。

（＊相关新闻：韩韶禧惊爆热恋柳俊烈，在「夏威夷饭店泳池」被目击！双方经纪公司回应了）



新闻曝光后惠利在IG限动PO出照片并简短留言「真有趣」，还取消关注柳俊烈IG账号，亦引起网友怀疑是对恋爱传闻的回应。



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