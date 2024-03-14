長壽女團TWICE登上「Killing Voice」連唱19首熱門曲，網讚：彷彿聽了一場演唱會、根本是在回顧我的青春

人氣女團 TWICE 唱了滿滿30分鐘的長度真的是誠意十足！當中的洗腦熱門曲真的太多了，肯定讓你忍不住跟著一起唱。

今年出道的十年的長壽女團 TWICE 登上了高人氣的音樂節目「Killing Voice」，帶來19首新舊熱門曲，喚起了網友與粉絲們的美好回憶，有人稱讚說彷彿聽了一場精彩的演唱會，真的是太值得了！還有人提到 TWICE 代表著很多人的青春，伴隨著許多美好回憶，成員們的顏值和歌聲讓大家眼睛耳朵同時享福了。



從出道曲〈OOH-AHH하게〉（優雅地）、大爆紅的〈CHEER UP〉、人人都會跳的〈TT〉〈KNOCK KNOCK〉再之後的每一首歌曲都可以看到她們的蛻變，每一次帶給大家的活力與治癒感都是無可替代的美好，不曉得大家印象最深刻的是哪一首歌曲呢？

【完整曲目】點進youtube影片的下方簡介，可按時間點直達想聽的歌曲



0:33〈OOH-AHH하게〉（優雅地）

02:08〈CHEER UP〉

03:28〈TT〉

04:58〈KNOCK KNOCK〉

06:11〈LIKEY〉

06:56〈Heart shaker〉

07:45〈What is love?〉

10:02〈烏龜〉

11:15〈SIGNAL〉

12:56〈Dance the Night away〉

14:17〈YES or YES〉

15:23〈Feel special〉

17:29〈The Feels〉

18:53〈Alcohol-free〉

20:21〈MOONLIGHT SUNRISE〉

21:47〈FANCY〉

23:15〈I GOT YOU〉

25:31〈ONE SPARK〉此次回歸主打歌

28:37〈CANDY〉壓軸曲特別選了2021年推出的這首歌，隊長志效表示常聽到大家說她們的歌曲代表著自己的青春，對她們來說也是意義重大。

相信大家聽著 TWICE 的歌曲，也湧現了許多美好回憶了吧～！



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