长寿女团TWICE登上「Killing Voice」连唱19首热门曲，网赞：彷佛听了一场演唱会、根本是在回顾我的青春

人气女团 TWICE 唱了满满30分钟的长度真的是诚意十足！当中的洗脑热门曲真的太多了，肯定让你忍不住跟著一起唱。
今年出道的十年的长寿女团 TWICE 登上了高人气的音乐节目「Killing Voice」，带来19首新旧热门曲，唤起了网友与粉丝们的美好回忆，有人称赞说彷佛听了一场精彩的演唱会，真的是太值得了！还有人提到 TWICE 代表著很多人的青春，伴随著许多美好回忆，成员们的颜值和歌声让大家眼睛耳朵同时享福了。
从出道曲〈OOH-AHH하게〉（优雅地）、大爆红的〈CHEER UP〉、人人都会跳的〈TT〉〈KNOCK KNOCK〉再之后的每一首歌曲都可以看到她们的蜕变，每一次带给大家的活力与治愈感都是无可替代的美好，不晓得大家印象最深刻的是哪一首歌曲呢？
【完整曲目】点进youtube影片的下方简介，可按时间点直达想听的歌曲
0:33〈OOH-AHH하게〉（优雅地）
02:08〈CHEER UP〉
03:28〈TT〉
04:58〈KNOCK KNOCK〉
06:11〈LIKEY〉
06:56〈Heart shaker〉
07:45〈What is love?〉
10:02〈乌龟〉
11:15〈SIGNAL〉
12:56〈Dance the Night away〉
14:17〈YES or YES〉
15:23〈Feel special〉
17:29〈The Feels〉
18:53〈Alcohol-free〉
20:21〈MOONLIGHT SUNRISE〉
21:47〈FANCY〉
23:15〈I GOT YOU〉
25:31〈ONE SPARK〉此次回归主打歌
28:37〈CANDY〉压轴曲特别选了2021年推出的这首歌，队长志效表示常听到大家说她们的歌曲代表著自己的青春，对她们来说也是意义重大。
相信大家听著 TWICE 的歌曲，也涌现了许多美好回忆了吧～！
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