长寿女团TWICE登上「Killing Voice」连唱19首热门曲，网赞：彷佛听了一场演唱会、根本是在回顾我的青春

人气女团 TWICE 唱了满满30分钟的长度真的是诚意十足！当中的洗脑热门曲真的太多了，肯定让你忍不住跟著一起唱。

今年出道的十年的长寿女团 TWICE 登上了高人气的音乐节目「Killing Voice」，带来19首新旧热门曲，唤起了网友与粉丝们的美好回忆，有人称赞说彷佛听了一场精彩的演唱会，真的是太值得了！还有人提到 TWICE 代表著很多人的青春，伴随著许多美好回忆，成员们的颜值和歌声让大家眼睛耳朵同时享福了。



从出道曲〈OOH-AHH하게〉（优雅地）、大爆红的〈CHEER UP〉、人人都会跳的〈TT〉〈KNOCK KNOCK〉再之后的每一首歌曲都可以看到她们的蜕变，每一次带给大家的活力与治愈感都是无可替代的美好，不晓得大家印象最深刻的是哪一首歌曲呢？

【完整曲目】点进youtube影片的下方简介，可按时间点直达想听的歌曲



0:33〈OOH-AHH하게〉（优雅地）

02:08〈CHEER UP〉

03:28〈TT〉

04:58〈KNOCK KNOCK〉

06:11〈LIKEY〉

06:56〈Heart shaker〉

07:45〈What is love?〉

10:02〈乌龟〉

11:15〈SIGNAL〉

12:56〈Dance the Night away〉

14:17〈YES or YES〉

15:23〈Feel special〉

17:29〈The Feels〉

18:53〈Alcohol-free〉

20:21〈MOONLIGHT SUNRISE〉

21:47〈FANCY〉

23:15〈I GOT YOU〉

25:31〈ONE SPARK〉此次回归主打歌

28:37〈CANDY〉压轴曲特别选了2021年推出的这首歌，队长志效表示常听到大家说她们的歌曲代表著自己的青春，对她们来说也是意义重大。

相信大家听著 TWICE 的歌曲，也涌现了许多美好回忆了吧～！



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