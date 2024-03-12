人氣男團 SEVENTEEN 將出演「2024 Weverse Con」！接下來的陣容也令人期待

今日（12日）據韓媒報導，SEVENTEEN 將出演「2024 Weverse Con Festival」。

「2024 Weverse Con Festival」是備受全世界粉絲期待的演唱會，包括 HYBE 所屬的 BIGHIT MUSIC 在內，PLEDIS娛樂、ADOR、SOURCE MUSIC、KOZ娛樂、BELIFT LAB所屬歌手將出演。預想的陣容是 SEVENTEEN、TXT、LE SSERAFIM 、ENHYPEN、NewJeans、TWS、BOYNEXTDOOR等全球 K-POP 偶像將登台演出。



另一方面，「2024 Weverse Con Festival」將以世紀和諧的舞台展開，歌手朴軫永也將登上此次的舞台。



今年「Weverse Con」在6月15日～16日於於韓國仁川的知名渡假村 INSPIRE Entertainment Resort 舉行。該地點擁有可容納 15000 人的室內表演場地 INSPIRE Arena，以及可容納 30000 人的戶外廣場 Discover Park。

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