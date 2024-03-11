【韓網熱帖】《淚之女王》收視率趨勢

要說當下最熱的韓劇是哪部？一定是金秀賢和金智媛主演的《淚之女王》了！！

《淚之女王》儼如一部性轉版的霸道總裁愛上我，人設變成了霸道女總裁和小嬌夫婚後的故事，生活不再甜蜜，只剩下兩看生厭。 女總裁早忘了婚前允諾的一定不會讓你流淚，婚後對老公不聞不問，一心撲在自己的事業上。 小嬌夫也早忘了最開始對女總裁的愛意，3年憋屈的生活讓他無時不刻不想離婚。 家族祭祀時，廚房裡全都是穿著正裝的女婿們這一幕看得觀眾們爆笑。



該劇劇情發展得也極為迅速，才第2集女主角就被宣判得了腦腫瘤，生命只剩下3個月，原本想要離婚的小嬌夫也決定不再提離婚。 首播收視率為5.9%，是個不錯的起步，第2集直接上升到了8.7.%，將近3%的升幅另觀眾們很震驚。



韓國網友評論：

1. 好久沒看過這麼有趣的劇了

2. 這編劇老是抄襲，就是因為有你們這群看的人，他才能一直立於不敗地位啊

3. 劇還不錯，只是癌症的設定很可惜，沒有別的矛盾設定嗎

4. 感覺是《愛的迫降》的財閥版，沒有什麼內容，全靠主演顏值在撐，配角很多人都是《愛的迫降》裡的熟臉

5. 無趣，都是媒體一直在推

6. 我陪我媽看的，第2集還蠻有趣的

7. 《來自星星的你》、《製作人》之後金秀賢終於又有了一部熱劇

8. 金秀賢演技太絕了，會讓你一直好奇白賢祐

9. 裡面的演員每一位演技都很棒

10. 這麼多人罵編劇是抄襲者，竟然還有這麼多人支持他

11. 普通觀眾誰看編劇啊，都是沖演員才看劇的啊，普通人連這編劇還寫了哪些作品都不太清楚

12. 你們難道忘了有人因為這作家差點死了??（受害者自殺未遂）

13. 金秀賢金智媛的化學反應太絕了，兩人演技真的很棒

14. 暫時還看不出來劇情到底如何，不過演員確實演技非常好

15. 男主的人設其實寫得很讓人討厭，但是金秀賢演得太好了，反而讓人覺得很有趣

16. 金智媛好美啊，太美了

17. 這部劇裡有很多知名的演員，因為太好奇才看的，跳過了第一集直接看了第2集，不確定這劇情是好是壞

18. 劇情沒有特別有趣的地方，第2集從中間開始看的，感覺是在拖延時間，不過兩位主演倒是很般配，因為觀眾們很喜歡財閥故事，收視率應該能保持住。 但週六有同檔劇，會有競爭，周日沒有同檔劇，所以收視率才會上去吧

19. 最難掌控的事情就是收視率吧???這編劇幾乎每部作品的收視率都很好，作為商業編劇已經做好了本份，所以製片公司和電視台才喜歡用他吧

20. 要想有大眾性，劇情就得寫得老套一些，顏值也是，大家很吃這一套

21. 那麼多人知道編劇曾經因為抄襲差點害死了別人，你們怎麼還看得進去???

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