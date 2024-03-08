韓媒：aespa Karina為戀愛道歉了，BLACKPINK Jennie卻閉口不提毫不負責，兩人形成鮮明對比

韓媒對aespa Karina與BLACKPINK Jennie爆出緋聞後的處理方式表現出了完全不同的態度。

Karina和演員李宰旭在米蘭時尚上一見鍾情，目前正在交往中。 Karina作為職業上升期的愛豆團成員，她的戀情一石激起千層浪，有不滿其談戀愛的粉絲直接租卡車去SM娛樂大樓門前示威，最終Karina難敵壓力，公開了手寫的道歉信。 信中，Karina寫道：「首先很抱歉讓大家嚇了一跳，而且對很驚訝的 MY （aespa粉絲名）們感到小心翼翼，所以來晚了。 我知道一直以來支持我的 My 們該有多失望，也想起我們一起聊天的故事有多傷心，因爲我非常了解那種心情，所以更加感到抱歉，我想我的心傳達意，所以寫了這封信...... 今後不會讓大家們失望，會展現更加成熟和努力活動的樣子，請大家多多關注......」

Karina的道歉之後，粉絲和網友大部份都抱著同情的心理，認為成年人談戀愛並不是什麼罪過，根本無需道歉。 也有部份人解釋Karina之所以寫下親筆信是希望能夠讓粉絲知道自己的真心。 韓媒指出，作為第4代女團中佼佼者的aespa成員，且還是核心成員，Karina的粉絲遍佈全球，因此她的戀情必然會掀起熱浪，身為當事人的她勇敢站出來收拾粉絲群的負面反應，足以見得她的責任心。 事情曝光後，Karina承認了戀情，並根據粉絲群的氛圍及時做出處理，盡可能地安撫了粉絲憤怒的情緒，SM的處理方式也十分積極，將負面輿論壓至最低。



韓媒解釋，近幾年娛樂圈明星戀情曝光時，經紀公司多以「是藝人私生活，無法確認」回應外界，這類回答也成了趨勢。 YG娛樂一直延續了此類回應方式。 韓媒還拿BLACKPINK Jennie與Karina做比較。



Jennie去年數次深陷和防彈少年團成員V的緋聞中，但每次YG的答覆都是「是藝人的私生活，無法確認」。 粉絲看到Jennie的私照流出，要求YG娛樂保護藝人私生活，同時還發表了「無法容忍YG的沉默」的聲明。 然而直至最後，Jennie和V到底有沒有談戀愛依舊沒有準確的答案，甚至在V入伍前兩人又傳出了分手的傳聞，當然這一次也沒有任何立場聲明發表。



最後，韓媒稱Karina對粉絲真心以待，期盼粉絲諒解的態度與Jennie形成鮮明的對比，同作為愛豆，這也是Karina戀情公開後Jennie又一次受到關注的原因。相關文章公開後，大部份網友的反應都是「無語」，有人留言稱：「什麼時候談戀愛要道歉了」、「按照記者的邏輯，V也應該出來道歉啊，而且談戀愛為什麼要道歉呢？」、「Jennie又沒有承認戀情，為什麼一定要公開戀愛呢？你是沒東西可寫了嗎？」、「花一樣的戀情，當然要有啊，藝人就不能談戀愛嗎？為他們加油」等。

參考文章：https://www.xportsnews.com/article/1831823#google_vignette

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