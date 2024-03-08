韩媒：aespa Karina为恋爱道歉了，BLACKPINK Jennie却闭口不提毫不负责，两人形成鲜明对比

韩媒对aespa Karina与BLACKPINK Jennie爆出绯闻后的处理方式表现出了完全不同的态度。

Karina和演员李宰旭在米兰时尚上一见钟情，目前正在交往中。 Karina作为职业上升期的爱豆团成员，她的恋情一石激起千层浪，有不满其谈恋爱的粉丝直接租卡车去SM娱乐大楼门前示威，最终Karina难敌压力，公开了手写的道歉信。 信中，Karina写道：「首先很抱歉让大家吓了一跳，而且对很惊讶的 MY （aespa粉丝名）们感到小心翼翼，所以来晚了。 我知道一直以来支持我的 My 们该有多失望，也想起我们一起聊天的故事有多伤心，因爲我非常了解那种心情，所以更加感到抱歉，我想我的心传达意，所以写了这封信...... 今后不会让大家们失望，会展现更加成熟和努力活动的样子，请大家多多关注......」

Karina的道歉之后，粉丝和网友大部份都抱著同情的心理，认为成年人谈恋爱并不是什么罪过，根本无需道歉。 也有部份人解释Karina之所以写下亲笔信是希望能够让粉丝知道自己的真心。 韩媒指出，作为第4代女团中佼佼者的aespa成员，且还是核心成员，Karina的粉丝遍布全球，因此她的恋情必然会掀起热浪，身为当事人的她勇敢站出来收拾粉丝群的负面反应，足以见得她的责任心。 事情曝光后，Karina承认了恋情，并根据粉丝群的氛围及时做出处理，尽可能地安抚了粉丝愤怒的情绪，SM的处理方式也十分积极，将负面舆论压至最低。



韩媒解释，近几年娱乐圈明星恋情曝光时，经纪公司多以「是艺人私生活，无法确认」回应外界，这类回答也成了趋势。 YG娱乐一直延续了此类回应方式。 韩媒还拿BLACKPINK Jennie与Karina做比较。



Jennie去年数次深陷和防弹少年团成员V的绯闻中，但每次YG的答覆都是「是艺人的私生活，无法确认」。 粉丝看到Jennie的私照流出，要求YG娱乐保护艺人私生活，同时还发表了「无法容忍YG的沉默」的声明。 然而直至最后，Jennie和V到底有没有谈恋爱依旧没有准确的答案，甚至在V入伍前两人又传出了分手的传闻，当然这一次也没有任何立场声明发表。



最后，韩媒称Karina对粉丝真心以待，期盼粉丝谅解的态度与Jennie形成鲜明的对比，同作为爱豆，这也是Karina恋情公开后Jennie又一次受到关注的原因。相关文章公开后，大部份网友的反应都是「无语」，有人留言称：「什么时候谈恋爱要道歉了」、「按照记者的逻辑，V也应该出来道歉啊，而且谈恋爱为什么要道歉呢？」、「Jennie又没有承认恋情，为什么一定要公开恋爱呢？你是没东西可写了吗？」、「花一样的恋情，当然要有啊，艺人就不能谈恋爱吗？为他们加油」等。

参考文章：https://www.xportsnews.com/article/1831823#google_vignette

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