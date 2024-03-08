李升基：最开始创作出《新西游记》的人是我啊！惹韩网群嘲

歌手李升基提及自己是人气综艺节目《新西游记》的「开国功臣」。

在日前播出的jtbc综艺节目《知名歌手和街头审查团》中，李升基的队友申海率表示自己是《新西游记》的狂热粉丝，特别希望能够和圭贤组队，李升基听完之后瞪大了眼睛，表示：「最开始创作出《新西游记》的人是我，我和（罗）暎锡大哥一起。 」超自信的一席话逗得其他人哈哈大笑。

2015年播出的tvN综艺《新西游记》灵感来源於中国古典小说《西游记》，由姜镐童、李寿根、殷志源、李升基等人分别扮成猪八戒、孙悟空、沙悟净和唐三藏踏上旅程，播出之后受到了广大韩综粉的喜爱，人气席卷全亚洲。 正如李升基所说的那样，他是《新西游记》的元老及「开国功臣」。 2015年9月开播前的制作发布会上罗PD曾表示：「第一个提到这个点子的人是李升基，说我们几个人一起出去玩，但只把我们几人玩的内容放到电视上播出有点缺乏品质，於是就打算通过网路播出，把以前一起合作过的人都拉了进来。 」



把《两天一夜》推上巅峰的姜镐童、李寿根、殷志源和李升基与《两天一夜》的元祖PD罗暎锡的重逢，已然赚足了观众们的目光，而开播后李升基也凭藉独特的幽默感和毒舌在队内俨然是一副「忙内on top」的气势，常常怼得哥哥们无言以对。 第一季结束后，李升基入伍服役，这时安宰贤、P.O和宋旻浩、圭贤等人逐渐加入，虽然有不少粉丝期待李升基重返节目，但他很懂得该离开的时候就离开的分寸，在观众们心中留下了最完美的形象。当时罗PD说过：「李升基的空位？即使刘在锡来了也填补不了。 」足以见得李升基强大的存在感。



《知名歌手和街头审查团》播出后，李升基的相关言论也引发了网友的评论，众人表示：「现在的你怎么这么让人讨厌呢」、「哦，好的，知道了，原来是你的点子啊，所以说人的形象真的很重要啊」、「嗯，知道了，那又如何」、「我还庆幸最近在电视上见不到他，怎么又出来了？ 为了赚奶粉钱吗？形象烂成什么样了，国外演唱会的票也卖不出去」、「虽然一开始确实是你创造了《新西游记》，但是你本人现在的形象...... 下跌太多了」等。

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