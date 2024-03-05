裝神弄鬼也要逼出犯人！《財閥X刑警》辦案又有新招，陳利手內心陰影緩解（EP.10）

《財閥X刑警》週六播出的最新第10集，接續第9集內容，《京城驅魔錄》女主角韓宥羅（李娜恩飾演）慘死片場一案終於水落石出。兩集收視率雖不及第8集的11%，但也有9.3%、9.7%佳績。

*上集回顧：‎劇中劇京城驅魔超有fu！《財閥X刑警》崔泰俊、李娜恩、姜成妍客串，片場竟搞出命案（EP.9）

第10集，雖然韓宥羅的指甲縫裡驗到白相熙（姜成妍飾演）的DNA，但李薔賢（朴智賢飾演）與陳利手（安普賢飾演）被她的說詞說服，後來也證明韓宥羅是幫她擦藥沾染了她的DNA。

重新查回河南秀（崔泰俊飾演）身上，後靠著韓宥羅手機顯示的寵物監視器檔名，重案一組鎖定起韓宥羅經紀人。由於關鍵證據在經紀人手上，陳利手乾脆利用神婆作法逮人，加上李薔賢配合扮演韓宥羅。果不其然，經紀人誤以為再見韓宥羅便不打自招。



陳利手順勢想向神婆問事，神婆卻說他母親（李詩雅飾演）已忘卻煩惱，要陳利手勿打擾，並勸他「先找出藏起來的糖果」。李薔賢也鼓勵陳利手，提醒他那個家還乘載著許多美好回憶。陳利手回家了，難得安穩的睡上一覺。



另外，韓宥羅告別式上，白相熙見河南秀找陳利手和李薔賢麻煩，「先聲奪人」賞了河南秀一巴掌要他收斂點，此舉似乎也在替韓宥羅抱不平。李薔賢不用多久又有案子找上他，是「五侖會」的人，該邪教和爸爸當年被革職脫離不了關係。



下集預告，在處理五侖會的案子上，李薔賢又要出馬「演很大」潛伏了。



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