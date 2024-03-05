装神弄鬼也要逼出犯人！《财阀X刑警》办案又有新招，陈利手内心阴影缓解（EP.10）

《财阀X刑警》周六播出的最新第10集，接续第9集内容，《京城驱魔录》女主角韩宥罗（李娜恩饰演）惨死片场一案终於水落石出。两集收视率虽不及第8集的11%，但也有9.3%、9.7%佳绩。

*上集回顾：‎剧中剧京城驱魔超有fu！《财阀X刑警》崔泰俊、李娜恩、姜成妍客串，片场竟搞出命案（EP.9）

第10集，虽然韩宥罗的指甲缝里验到白相熙（姜成妍饰演）的DNA，但李蔷贤（朴智贤饰演）与陈利手（安普贤饰演）被她的说词说服，后来也证明韩宥罗是帮她擦药沾染了她的DNA。

重新查回河南秀（崔泰俊饰演）身上，后靠著韩宥罗手机显示的宠物监视器档名，重案一组锁定起韩宥罗经纪人。由於关键证据在经纪人手上，陈利手干脆利用神婆作法逮人，加上李蔷贤配合扮演韩宥罗。果不其然，经纪人误以为再见韩宥罗便不打自招。



陈利手顺势想向神婆问事，神婆却说他母亲（李诗雅饰演）已忘却烦恼，要陈利手勿打扰，并劝他「先找出藏起来的糖果」。李蔷贤也鼓励陈利手，提醒他那个家还乘载著许多美好回忆。陈利手回家了，难得安稳的睡上一觉。



另外，韩宥罗告别式上，白相熙见河南秀找陈利手和李蔷贤麻烦，「先声夺人」赏了河南秀一巴掌要他收敛点，此举似乎也在替韩宥罗抱不平。李蔷贤不用多久又有案子找上他，是「五仑会」的人，该邪教和爸爸当年被革职脱离不了关系。



下集预告，在处理五仑会的案子上，李蔷贤又要出马「演很大」潜伏了。



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