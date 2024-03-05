SHINee温流＆泰民将离开待了16年的SM？韩媒曝合约到期后不再续约，传泰民将加入这间公司！

今日（5日），据歌谣界相关人士透露，SHINee 泰民将在本月底SM娱乐合约到后不再续约。

泰民在2008年以 SHINee 出道，多次与SM娱乐公司续约，在公司待了16年。在专属合约即将到期之际，双方经过讨论后，决定个人活动将不续约，但是 SHINee 的活动，会像以前一样继续由SM娱乐负责。



泰民不仅是 SHINee 的成员，作爲 SOLO 歌手也一直保持著超高人气。特别是作爲 SOLO 歌手，发行过〈MOVE〉、〈Want〉、〈Guilty〉等突出致命魅力的歌曲被称爲「历代级SOLO男歌手」。



随后，据韩媒 스포티비뉴스 报导，泰民将与Big Planet Made娱乐签订专属合约，该公司目前旗下艺人有VIVIZ、许阁、河成云、李茂珍、BE'O和NU'EST出身的崔珉起。

除了泰民外，多数演艺圈相关人士表示，温流也将在在今年上半年结束与SM的专属合约。对於今后的行动，正在打开多种可能性进行讨论。而温流在去年举行首场SOLO演唱会，为了纪念出道15周年，本想继续 SHINee 的第八张正规专辑《HARD》的活动，但是因爲状态不佳而中断了活动。



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