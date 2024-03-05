TWICE首度登上Billboard 200冠軍！出道第10年推出的新專輯《With YOU-th》取得亮眼成績

TWICE 是登上「Billboard 200」最多次的 KPOP 女團，也是第三組在該榜奪冠的高人氣女團，粗卡～～～。

出道第10年依舊擁有高人氣的女團 TWICE 再次用國際性的成績證明了她們令人無法忽視的存在感，就是登頂美國告示牌「Billboard 200」。



TWICE推出的第13張迷你專輯《With YOU-th》登上了「Billboard 200」的冠軍一位，這是繼 BTS 防彈少年團、SuperM、Stray Kids、BLACKPINK、TXT、NewJeans 和 ATEEZ 之後，第8組登上冠軍的KPOP歌手團體，也是第3組在該榜奪冠的高人氣女團之一。



▼先行曲〈I GOT YOU〉MV：



▼主打歌〈ONE SPARK〉MV：



TWICE 不僅是在日韓亞洲市場獲得超高人氣，連同歐美市場的音樂成績也是穩定突破，成功獲得關注度。去年，她們成為第一個在洛杉磯SoFi體育場和美國紐約大都會人壽體育場（可容納 5 萬人）演出的 KPOP 女團，今年最新的場次是在3月16日，於拉斯維加斯的忠實體育場舉辦第五次世界巡迴演唱會「TWICE 5TH WORLD TOUR『READY TO BE』」的演出。



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