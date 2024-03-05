TWICE首度登上Billboard 200冠军！出道第10年推出的新专辑《With YOU-th》取得亮眼成绩

TWICE 是登上「Billboard 200」最多次的 KPOP 女团，也是第三组在该榜夺冠的高人气女团，粗卡～～～。

出道第10年依旧拥有高人气的女团 TWICE 再次用国际性的成绩证明了她们令人无法忽视的存在感，就是登顶美国告示牌「Billboard 200」。



TWICE推出的第13张迷你专辑《With YOU-th》登上了「Billboard 200」的冠军一位，这是继 BTS 防弹少年团、SuperM、Stray Kids、BLACKPINK、TXT、NewJeans 和 ATEEZ 之后，第8组登上冠军的KPOP歌手团体，也是第3组在该榜夺冠的高人气女团之一。



▼先行曲〈I GOT YOU〉MV：



▼主打歌〈ONE SPARK〉MV：



TWICE 不仅是在日韩亚洲市场获得超高人气，连同欧美市场的音乐成绩也是稳定突破，成功获得关注度。去年，她们成为第一个在洛杉矶SoFi体育场和美国纽约大都会人寿体育场（可容纳 5 万人）演出的 KPOP 女团，今年最新的场次是在3月16日，於拉斯维加斯的忠实体育场举办第五次世界巡回演唱会「TWICE 5TH WORLD TOUR『READY TO BE』」的演出。



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻