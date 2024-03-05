《 GOLDEN WAVE in TAIWAN 》4月13日降临高雄 9组K-pop黄金阵容打造最强韩流盛宴

没有最强，只有更强的黄金浪潮即将来袭！由南韩规模最大的有线电视台「JTBC」所主导的年度K-pop音乐盛事《GOLDEN WAVE 》，台湾主办单位超级圆顶今天正式宣布将於4月13日在高雄开唱，集结BSS(夫硕顺) 、(G)I-DLE 、ENHYPEN 、STAYC 、NMIXX 、BOYNEXTDOOR 、&TEAM 、ZEROBASEONE 、JD1 等九组艺人之外，更同时缔造台湾史上首场在世运主场馆举办的K-pop韩流盛宴！

《 GOLDEN WAVE in TAIWAN 》演唱会为南韩JTBC电视台旗下娱乐公司Studio JAMM所合作主办的海外K-pop演唱会活动，也是睽违多年再度有如此多组韩国当红偶像在台湾同台的盛况，届时势必能为高雄带来相当程度的「演唱会经济」，以及来自全球的粉丝聚集，都将成为注目的焦点。

这场《 GOLDEN WAVE in TAIWAN 》将由JTBC旗下的娱乐公司 Studio JAMM与超级圆顶共同举办，从SEVENTEEN小分队BSS到气势当红的(G)I-DLE ，近期陆续来台举办单独演出的ENHYPEN 、STAYC 、NMIXX ，BOYNEXTDOOR 、&TEAM 、ZEROBASEONE等三组男团则是许多粉丝敲碗敲到破的必看名单，此外还有男歌手JD1以及主持人秋英宇，都只有在这场韩流盛宴才能一网打尽。

《 GOLDEN WAVE in TAIWAN 》预计4月13日晚间在高雄世运主场馆举行，票价、售票日等更多详情敬请务必锁定超级圆顶官方脸书专页。

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