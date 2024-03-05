韓韶禧出席巴黎派對朝別人大喊「請安靜點！」不滿情緒全都寫在了臉上

人紅是非多，韓韶禧因在時裝週上朝觀眾大喊而引發關注。

日前，韓韶禧韓在法國巴黎參加「2024年巴黎時裝周」，其中一項活動是由奢侈珠寶品牌「Boucheron寶詩龍」舉辦的晚宴，慶祝品牌成立20周年。 韓韶禧作為全球品牌大使受邀出席了該活動。



韓韶禧在晚宴上的一小段影片傳出後，掀起了熱議。 韓韶禧擺姿勢拍照時，鏡頭捕捉到了她情緒沮喪，然後就看她朝著鏡頭外的一邊大喊了一句「請安靜！」之後迅速恢復鎮定，對著鏡頭擺好姿勢和微笑。 影片很快就引起圍觀和討論，一開始不明真相的網友們一度指責韓韶禧本性暴露或喝醉了。後來又有不少網友解釋當時現場混亂，有人冒充記者，闖入派對並製造了騷亂，打破了玻璃杯還大喊大叫等，正在工作的韓韶禧忍不可忍才有了影片中的那一幕。

網友們得知真相後非但沒有責怪韓韶禧無理或耍派頭，甚至讚揚她敢於出聲制止，在吵雜的環境下能夠堅守工作，「到底能吵到什麼程度才讓她受不了出聲制止」、「老實講，如果是中年男演員的話根本不會引發任何爭議，因為她是女演員，還很年輕，才會這樣」、「她生氣的樣子都這麼美」、 「以她的性格來看，可能真的是因為記者或是什麼人太吵了，希望大家不要因為這一段影片就斷章取義」等。

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