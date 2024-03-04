《美好世界》開播炸裂！金南珠替子復仇主動進監獄，車銀優放逐自我執行神秘任務（EP.1-2）

Disney+新劇《美好世界》上週開播，首播收視率5.3%、第二集升到6.1%，劇情融合了復仇、懸疑、治癒等元素，相當吸引人！

金南珠、車銀優主演的《美好世界》講述無辜失去年幼兒子的殷秀賢親自處決逃脫法網的加害者后，付出代價並遇見了擁有相同傷痛的人，最終解開神秘事件的真相、獲得靈魂與內心的治癒。



*以下包含第1、2集關鍵內容！



代價高昂的復仇

殷秀賢（金南珠 飾）是事業有成的心理學教授兼作家，一個夏日她心愛的兒子姜建宇（李濬 飾）跑出庭院，找到時已被車撞到重傷不治。 醫生認為肇事者權志雄藏匿和搬運受害人導致錯過黃金時間，但權志雄最終被判緩刑，相當於沒有任何懲罰。 殷秀賢要求權志雄道歉，見其態度張狂毫無反省，悲憤之下駕車將其撞死，因此獲刑7年。





秀賢丈夫姜秀浩（金剛于 飾）想要挖出真相幫妻子減刑，秀賢不願拖累，狠心逼他離開。 秀浩發現肇事人與前首爾市長金俊（朴赫權 飾）有關，上門質問卻被反將一軍：金俊拿出一段影片作為要挾，把秀浩支去美國工作。



請治癒他的傷痛

秀賢不後悔殺人，只是喪子之痛從未散去。 秀賢在獄中工作時因過度思念而走神、慘遭縫紉機刺穿右手，卻似乎毫無感覺。



獄友張馨子（姜愛心 飾）注意到沉浸在悲傷中的秀賢，不時幫忙，並表示自己也有相似的悲痛：當年她氣不過丈夫出軌想縱火燒死狗男女，沒想到火勢失控連累另一家人，導致一個無辜小孩失去父母。 張馨子無顏面對那個小孩，因病過世前委託秀賢出獄後把道歉信交給他。



這個小孩就是權善律（車銀優 飾），白天在汽車報廢回收廠做工，晚上竟幫金俊辦事、挖政敵黑料。



善律和秀賢同一天來墓地看望親人，天空下起雨，善律堅持把雨傘給素不相識的秀賢，說建宇應該不想看到她淋雨。







下集預告裡，秀賢尋找縱火案的倖存者，希望對方不要想她一樣被痛苦束縛，但善律似乎不領情：「你知道現在對我做了什麼好事？」《美好世界》於3月1日起每週五、六通過Disney+獨家播出。



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