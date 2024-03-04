《美好世界》开播炸裂！金南珠替子复仇主动进监狱，车银优放逐自我执行神秘任务（EP.1-2）

Disney+新剧《美好世界》上周开播，首播收视率5.3%、第二集升到6.1%，剧情融合了复仇、悬疑、治愈等元素，相当吸引人！

金南珠、车银优主演的《美好世界》讲述无辜失去年幼儿子的殷秀贤亲自处决逃脱法网的加害者后，付出代价并遇见了拥有相同伤痛的人，最终解开神秘事件的真相、获得灵魂与内心的治愈。



*以下包含第1、2集关键内容！



代价高昂的复仇

殷秀贤（金南珠 饰）是事业有成的心理学教授兼作家，一个夏日她心爱的儿子姜建宇（李浚 饰）跑出庭院，找到时已被车撞到重伤不治。 医生认为肇事者权志雄藏匿和搬运受害人导致错过黄金时间，但权志雄最终被判缓刑，相当於没有任何惩罚。 殷秀贤要求权志雄道歉，见其态度张狂毫无反省，悲愤之下驾车将其撞死，因此获刑7年。





秀贤丈夫姜秀浩（金刚于 饰）想要挖出真相帮妻子减刑，秀贤不愿拖累，狠心逼他离开。 秀浩发现肇事人与前首尔市长金俊（朴赫权 饰）有关，上门质问却被反将一军：金俊拿出一段影片作为要挟，把秀浩支去美国工作。



请治愈他的伤痛

秀贤不后悔杀人，只是丧子之痛从未散去。 秀贤在狱中工作时因过度思念而走神、惨遭缝纫机刺穿右手，却似乎毫无感觉。



狱友张馨子（姜爱心 饰）注意到沉浸在悲伤中的秀贤，不时帮忙，并表示自己也有相似的悲痛：当年她气不过丈夫出轨想纵火烧死狗男女，没想到火势失控连累另一家人，导致一个无辜小孩失去父母。 张馨子无颜面对那个小孩，因病过世前委托秀贤出狱后把道歉信交给他。



这个小孩就是权善律（车银优 饰），白天在汽车报废回收厂做工，晚上竟帮金俊办事、挖政敌黑料。



善律和秀贤同一天来墓地看望亲人，天空下起雨，善律坚持把雨伞给素不相识的秀贤，说建宇应该不想看到她淋雨。







下集预告里，秀贤寻找纵火案的幸存者，希望对方不要想她一样被痛苦束缚，但善律似乎不领情：「你知道现在对我做了什么好事？」《美好世界》於3月1日起每周五、六通过Disney+独家播出。



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