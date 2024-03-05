韩韶禧出席巴黎派对朝别人大喊「请安静点！」不满情绪全都写在了脸上

人红是非多，韩韶禧因在时装周上朝观众大喊而引发关注。

日前，韩韶禧韩在法国巴黎参加「2024年巴黎时装周」，其中一项活动是由奢侈珠宝品牌「Boucheron宝诗龙」举办的晚宴，庆祝品牌成立20周年。 韩韶禧作为全球品牌大使受邀出席了该活动。



韩韶禧在晚宴上的一小段影片传出后，掀起了热议。 韩韶禧摆姿势拍照时，镜头捕捉到了她情绪沮丧，然后就看她朝著镜头外的一边大喊了一句「请安静！」之后迅速恢复镇定，对著镜头摆好姿势和微笑。 影片很快就引起围观和讨论，一开始不明真相的网友们一度指责韩韶禧本性暴露或喝醉了。后来又有不少网友解释当时现场混乱，有人冒充记者，闯入派对并制造了骚乱，打破了玻璃杯还大喊大叫等，正在工作的韩韶禧忍不可忍才有了影片中的那一幕。

网友们得知真相后非但没有责怪韩韶禧无理或耍派头，甚至赞扬她敢於出声制止，在吵杂的环境下能够坚守工作，「到底能吵到什么程度才让她受不了出声制止」、「老实讲，如果是中年男演员的话根本不会引发任何争议，因为她是女演员，还很年轻，才会这样」、「她生气的样子都这么美」、 「以她的性格来看，可能真的是因为记者或是什么人太吵了，希望大家不要因为这一段影片就断章取义」等。

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