【K社韓國小百科】說到這食物就想到這場合！韓國喜事吃麵條、喪事吃辣牛肉湯，原因很有說服力

中文裡喝喜酒意味著結婚、吃蛋糕代表生日，而在韓國習俗裡，又細又長的麵條才是婚禮「代言人」，而如果提到要去哪裡吃辣牛肉湯，可能意味著要跟某人告別。

麵條與婚禮

在韓國，麵條與婚禮的聯繫有兩種說法，一種是因為麵條在所有食物中最長，寓意新婚佳人的愛情和婚姻長久美滿。 另一種說法則更基於現實層面。



韓半島濕潤氣候不利於種植小麥，直到高麗時代才最初有關於面條的記載，當時是從從中國進口麵粉、僅供給高官貴族。 朝鮮時代小麥產量仍不高，純手工做起來又很麻煩，所以只有重要場合才會端出麵條，例如婚禮、生日等慶典或祭祖之日。

韓國婚禮上招待賓客的麵條還有單獨的稱呼「宴會麵」（잔치국수），形成習俗後，「吃麵條」就成了「結婚」的代稱，「吃麵條的日子」即是指「辦婚禮的日子」。 當韓國人問「何時招待我吃麵條？」，意思就是問你何時要結婚。



辣牛肉湯與喪禮

辣牛肉湯（육개장）成為韓國喪禮標配也有多重原因。 首先，韓國人認為紅色能驅除厄運和小鬼，舉辦喪禮的場合很可能聚集了很多看不見的朋友，紅彤彤的辣牛肉湯就可以為前來吊唁的親友提供庇護。早先還有煮辣狗肉湯的習俗，認為狗可以陪伴亡者上路並驅趕惡鬼，後來有人不願吃狗肉，於是改為牛並加入紅色辣椒粉。



從前牛肉是較為金貴的食物，用牛肉湯招待客人更可突顯主人家的重視和感謝。 也因牛肉金貴，為充分招待所有賓客，故而添加蕨菜、芋頭莖等口感類似牛肉的蔬菜。



更貼地的原因就是方便實用。 不論辦喪禮或參加喪禮的人，想必胃口都不會太好，辣辣的肉湯就很適合下酒和配飯。 韓國喪禮一般持續3天，喪主很難有心力準備多種食物，而辣牛肉湯不僅可以隨時端上桌，而且煮越久越好吃、重咸重辣不易變質。 就算突然有大批賓客到訪，多加點水也能神不知鬼不覺「蒙混過關」，各方面來看都是喪禮最佳選項。



農村時代的習俗延續到現代，如今代辦喪禮的機構也都會提供辣牛肉湯，而且因為專業代辦幾十年，往往手藝也日益精進，一不小心就超過專業飯店。 旗安84跟Key聊到30年後參加彩虹會員喪禮，就打趣說「果然辣牛肉湯還是喪禮的最好吃」。



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