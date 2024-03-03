【K社韩国小百科】说到这食物就想到这场合！韩国喜事吃面条、丧事吃辣牛肉汤，原因很有说服力

中文里喝喜酒意味著结婚、吃蛋糕代表生日，而在韩国习俗里，又细又长的面条才是婚礼「代言人」，而如果提到要去哪里吃辣牛肉汤，可能意味著要跟某人告别。

面条与婚礼

在韩国，面条与婚礼的联系有两种说法，一种是因为面条在所有食物中最长，寓意新婚佳人的爱情和婚姻长久美满。 另一种说法则更基於现实层面。



韩半岛湿润气候不利於种植小麦，直到高丽时代才最初有关於面条的记载，当时是从从中国进口面粉、仅供给高官贵族。 朝鲜时代小麦产量仍不高，纯手工做起来又很麻烦，所以只有重要场合才会端出面条，例如婚礼、生日等庆典或祭祖之日。

韩国婚礼上招待宾客的面条还有单独的称呼「宴会面」（잔치국수），形成习俗后，「吃面条」就成了「结婚」的代称，「吃面条的日子」即是指「办婚礼的日子」。 当韩国人问「何时招待我吃面条？」，意思就是问你何时要结婚。



辣牛肉汤与丧礼

辣牛肉汤（육개장）成为韩国丧礼标配也有多重原因。 首先，韩国人认为红色能驱除厄运和小鬼，举办丧礼的场合很可能聚集了很多看不见的朋友，红彤彤的辣牛肉汤就可以为前来吊唁的亲友提供庇护。早先还有煮辣狗肉汤的习俗，认为狗可以陪伴亡者上路并驱赶恶鬼，后来有人不愿吃狗肉，於是改为牛并加入红色辣椒粉。



从前牛肉是较为金贵的食物，用牛肉汤招待客人更可突显主人家的重视和感谢。 也因牛肉金贵，为充分招待所有宾客，故而添加蕨菜、芋头茎等口感类似牛肉的蔬菜。



更贴地的原因就是方便实用。 不论办丧礼或参加丧礼的人，想必胃口都不会太好，辣辣的肉汤就很适合下酒和配饭。 韩国丧礼一般持续3天，丧主很难有心力准备多种食物，而辣牛肉汤不仅可以随时端上桌，而且煮越久越好吃、重咸重辣不易变质。 就算突然有大批宾客到访，多加点水也能神不知鬼不觉「蒙混过关」，各方面来看都是丧礼最佳选项。



农村时代的习俗延续到现代，如今代办丧礼的机构也都会提供辣牛肉汤，而且因为专业代办几十年，往往手艺也日益精进，一不小心就超过专业饭店。 旗安84跟Key聊到30年后参加彩虹会员丧礼，就打趣说「果然辣牛肉汤还是丧礼的最好吃」。



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