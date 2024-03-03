因在《和我老公結婚吧》飾演「垃圾渣夫」受到全世界的辱罵！李伊庚卻表示：心情很好？

李伊庚在《和我老公結婚吧》飾演「垃圾渣夫」朴敏煥一角，因為演得太好，播出後受到不少辱罵，還有網友開玩笑說「他拍完這部戲就得隱退」。雖然收到不少謾罵，但作爲演員李伊庚則表現出自豪感。

近日，李伊庚作為嘉賓出演《The Seasons-李孝利的紅毯》。李孝利表示只有在私下見過李伊庚，但現在看到他受到很多人的喜愛，感到很欣慰，除了電視劇很火外，《我是Solo》主持人也做得很好。李伊庚則說：「都想著這是最後一次，所以才會走到今天。」



李孝利問：「《和我老公結婚吧》中有很多討厭的台詞，在那些討厭的台詞中，有這個我看也覺得很討厭嗎？」李伊庚馬上用朴敏煥的語氣說：「那是我的孩子嗎？女生們這樣不行。你現在是在和我開玩笑嗎？我的事爲什麼要和你商量？」



李孝利聽到大吃一驚問道：「最近還有人說『女生們這樣不行』這種話嗎？」李伊庚開玩笑說：「是我！因為 DM 真的收到全世界的辱罵！」聽到這些話，李孝利懷疑地說：「真的嗎？演技有那麼好嗎？」李伊庚笑著說：「心情很好！」引發現場一陣笑聲 XD



今日（3日）李伊庚還在 IG 分享《和我老公結婚吧》的拍攝花絮照，當中有他坐在椅子上，結果羅人友坐在他腳上、金重熙又坐在羅人友腳上，另一張則是他和休息的 BoA 自拍，看來拍攝現場蠻歡樂的啊！而《和我老公結婚吧》製作公司看到該劇的好成績，將在3月10日前往越南，讓演員、工作人員們享受為期5天3夜的獎勵假期。



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