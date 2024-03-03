因在《和我老公结婚吧》饰演「垃圾渣夫」受到全世界的辱骂！李伊庚却表示：心情很好？

李伊庚在《和我老公结婚吧》饰演「垃圾渣夫」朴敏焕一角，因为演得太好，播出后受到不少辱骂，还有网友开玩笑说「他拍完这部戏就得隐退」。虽然收到不少谩骂，但作爲演员李伊庚则表现出自豪感。

近日，李伊庚作为嘉宾出演《The Seasons-李孝利的红毯》。李孝利表示只有在私下见过李伊庚，但现在看到他受到很多人的喜爱，感到很欣慰，除了电视剧很火外，《我是Solo》主持人也做得很好。李伊庚则说：「都想著这是最后一次，所以才会走到今天。」



李孝利问：「《和我老公结婚吧》中有很多讨厌的台词，在那些讨厌的台词中，有这个我看也觉得很讨厌吗？」李伊庚马上用朴敏焕的语气说：「那是我的孩子吗？女生们这样不行。你现在是在和我开玩笑吗？我的事爲什么要和你商量？」



李孝利听到大吃一惊问道：「最近还有人说『女生们这样不行』这种话吗？」李伊庚开玩笑说：「是我！因为 DM 真的收到全世界的辱骂！」听到这些话，李孝利怀疑地说：「真的吗？演技有那么好吗？」李伊庚笑著说：「心情很好！」引发现场一阵笑声 XD



今日（3日）李伊庚还在 IG 分享《和我老公结婚吧》的拍摄花絮照，当中有他坐在椅子上，结果罗人友坐在他脚上、金重熙又坐在罗人友脚上，另一张则是他和休息的 BoA 自拍，看来拍摄现场蛮欢乐的啊！而《和我老公结婚吧》制作公司看到该剧的好成绩，将在3月10日前往越南，让演员、工作人员们享受为期5天3夜的奖励假期。



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