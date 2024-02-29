《淚之女王》最新海報，金秀賢&金智媛充滿「淚水和距離」的婚姻生活！為何兩人婚後不愛了呢？

看來這對財閥夫妻金秀賢和金智媛的婚姻並不是很順利．．．。

tvN 全新浪漫喜劇《淚之女王》公開了兩張官方雙人海報，金秀賢與金智媛的互動，引發了觀眾們對這段婚姻關係的質疑~。

劇情講述Queens集團的財閥三世兼百貨公司社長－洪海仁（金智媛 飾）和龍頭里里長長子兼超市王子－白賢宇（金秀賢 飾），這對財閥夫婦攜手克服驚險危機，創造出奇蹟般的愛情故事。



首先，在兩人特寫臉部的海報中，金秀賢笑容親切友善，與他相反的金智媛，則是露在眼角中流下了鑽石眼淚，海報文字：「因為愛而結婚，但為何婚後就不愛了呢？」他們複雜的內心究竟藏著什麼心事？



另一張海報「我以為這是世紀婚禮…」在鬧得沸沸揚揚的世紀婚姻後，金智媛保持著女王風範、態度略顯驕傲冷漠，而金秀賢則整個人僵在沙發邊上，表情十分緊張，兩人充滿著距離感，形成了鮮明的對比。



他們帶著永恆愛情的承諾結婚，但隨著時間的推移，兩人的心變得像沙發兩端一樣遙遠，究竟他們的關係能否再次變得親密呢？

▼《淚之女王》中字正式前導預告，預計在3月9日首播，Netflix 同步上線：



金智媛視角預告



金秀賢視角預告



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞