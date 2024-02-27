「不要哭，就像Taenggu面前的星」MAMAMOO玟星的歌里有少女时代太妍

MAMAMOO玟星近日携新专辑《Starlit of Muse》solo回归，铁粉肯定会注意到，她的歌里有少女时代太妍。

玟星在《Starlit of Muse》有首收录曲〈NOLTO〉找来饶舌歌手韩海合唱，歌词部分由韩海所写，韩海加上，韩海加上歌词出现的字眼「惊人的星期六」「탱구」（Taenggu，太妍昵称）、「对照歌词」，一看就是在写综艺节目《惊人的星期六〉，巧妙的运用《惊人的星期六》写出官方所介绍的：想表脱离现实的周末、像梦一样的星期六，「希望这首歌成为你星期六的小确幸」。



回顾玟星做客《惊人的星期六》一集，她和身为节目班底的韩海是旧识，因为韩海是她Rap启蒙老师。要知道，玟星可是MAMAMOO Rap担当，当其他班底听到玟星亲口说「我一开始一点都不懂Rap，是欧巴在旁边一直帮助我」，才肯相信，平时大家都习惯综艺式的开彼此玩笑了，常常会忘了韩海也是拥坚强实力的Rapper。



「不要哭，就像Taenggu面前的星」这句韩海所唱的歌词就在说那集玟星见了太妍哭了一事。那集究竟发生什么事了呢？玟星表示自己的手机桌布是太严，首度公开自己是因为少女时代太妍才有了歌手梦，这是队友华莎先前都不知道的。华莎透露玟星在后台准备时就紧张不已，且玟星虽提前预约好要坐在太妍身边，还是紧张得不敢看向她，当太妍温柔的对她说：「星啊，真的辛苦了。」她眼泪夺眶而出。



*相关报导与影片：MAMAMOO玟星的偶像是她！玟星悄悄藏著粉丝之心，太妍一句「星啊辛苦了」触发泪水



公开了自己的偶像是太妍后，玟星便不再隐藏自己的粉丝心，曾在‎采访中表示最想合作的艺人是太妍，也说了如果如愿合作了，自己可能会很胆怯不敢站在她身边。上周玟星来到《金信英的正午希望曲》宣传新专辑，玟星似乎还是害羞告诉太妍此事，说太妍应该还不知道。



문별님 정희 라디오에서 태연이 언급 pic.twitter.com/4fY4ssZxde — 화수은화 (@SNSD_0805) February 21, 2024

希望有朝一日玟星真的能圆梦和太妍合作啊！最后来听听玟星此次回归主打歌〈TOUCHIN&MOVIN〉也看看最新舞台吧！



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