《和我老公結婚吧》導演親曝選擇BoA擔任新反派的理由！韓網友批「是看上她的名氣吧、吳宥拉人設太差」

熱播劇《和我老公結婚吧》在日前終映，而申儒潭編劇和朴元國導演也分享企劃過程、幕後和選角故事。

由於《和我老公結婚吧》是改編自同名網路小說，被問到將哪一部分作爲電視劇的重點進行拍攝？朴元國導演表示：「重生第一次人生中錯過的瞬間，姜智媛（朴敏英 飾）每時每刻都竭盡全力，遇到好朋友得到幫助，進行新的挑戰，鼓起勇氣，這是電視劇中一定要表現出來的主要亮點。」導演還提到不能只讓反派看起來討厭，他們雖然會引起觀眾們的憤怒，但有些瞬間看起來搞笑或可愛，這樣觀眾才不會離開，所以根據這個方向選了李伊庚和金重熙。



申儒潭編劇則提到從企劃階段開始就很不容易，要「專注於趣味性來引導故事發展」或「根據電視劇現實修改」讓他非常苦惱。他說：「最終是考慮到現實而確定了方向，但是否正確，至今還在反省中。」



前半部分由李伊庚、宋昰昀擔任反派，後半部分由 BoA 加入，改變了氣氛，選擇 BoA 的理由是？朴元國導演表示：「吳宥拉首次登場的戲份中，想尋找存在感、魅力十足的演員，想讓觀眾們產生『不是，那個演員爲什麼從那裡出來！』 的反應。我認為 BoA 既能散發無限魅力，又能壓制周圍的所有人，是吳宥拉適當人選。」



不過....導演的這番言論，也在韓網引發熱烈討論。韓網友：「雖然很喜歡歌手 BoA，但是作爲演員應該沒有那種存在感吧」、「不管是誰來演那個角色，都會很難消化」、「拜託請用演技好的演員吧，投入感下降」、「BoA 不是歌手嘛...在舞台上才會有那種衝擊力」、「不是外貌問題，演技太奇怪了，角色也不怎麼樣」、「結果說出來就是選角失誤了」、「先不說演戲了， BoA 說台詞都聽不懂」、「原來想用 BoA 的名字啊」、「但是比起 BoA 的演技，自從吳宥拉出來後變得非常無趣」、「確實有存在感 消極地」等等。



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