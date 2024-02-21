朴敏英《和我老公结婚吧》终映采访再次就前男友争议道歉！「不想让大家失望，所以在作品中竭尽全力」

热播韩剧《和我老公结婚吧》在20日圆满落幕，朴敏英也接受媒体的采访。

采访上，朴敏英把前男友的争议称「不光彩的事情」再次进行道歉。朴敏英表示想纠正自己的失误，她说：「并不是想把前年发生的不光彩的事情变成没发生过的事情，我想传达承认失误、正确得知失误，传达我不会再犯这样的失误的心意。」



当天，朴敏英吐露道：「周围的人都说我精神很强，但我也是平凡的人。因为这样去过医院，非常疲惫，当时对人产生警戒心，在精神崩溃的情况下，我唯一能坚持的就是这部作品。」她说：「在收到提案，实在没有余力，爲了郑重拒绝才去参加会议。但是导演、编剧们说『不是朴敏英就不行了』给了我勇气，我不想让大家失望，所以从那时开始我的身体和精神都『全力以赴』了，我认爲在这样的情况下能够站起来的只有演技和演员朴敏英。」解释自己迅速复出的理由。



（延伸阅读：朴敏英新剧《和我老公结婚吧》发布会现场为前男友事件道歉：一直都在后悔，是身体和精神上很痛苦的一年）

朴敏英提到当时真的觉得很辛苦，没有一个人对她好，也没有一个人喜欢她。她说：「思考如何让被划伤的我站起来，我觉得那就是演戏，所以我每天都在这部作品中竭尽全力。」



此前，朴敏英於2022年9月卷入与企业家姜钟贤的恋爱传闻。当时朴敏英方面表示虽然恋爱是事实，但是两人已经分手。姜钟贤因涉嫌在 Bithumb 相关公司贪污约628亿韩元而被拘留起诉，最近以保释释放的状态接受审判。



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