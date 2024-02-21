《淚之女王》金秀賢&金智媛婚禮劇照怎麼這麼眼熟？！ 超像炫彬&孫藝真婚禮現場

由金秀賢、金智媛主演的新劇《淚之女王》公開了婚禮劇照，大家一看到立即聯想到了那對韓娛頂流夫婦的婚禮現場。

《淚之女王》將於3月9日重磅開播，劇組接連幾日公開劇照、宣傳影片等，積極為開播造勢。 而日前放出的金秀賢、金智媛的婚禮現場照讓人眼前一亮的同時也倍覺眼熟，眼前一亮的是金秀賢、金智媛這對財閥CP的高顏值，眼熟的是婚禮現場彷彿讓大家閃回到了炫彬和孫藝真結婚時。

公開的劇照中，白賢宇（金秀賢 飾）和洪海仁（金智媛 飾）穿著分別穿著黑色西服和純白低胸婚紗，正在舉辦一場盛大的婚禮，兩人的身後是各色鮮花組成拱門和遠處若隱若現的山，很有童話情調。



照片一公開就引爆韓網熱議，因為該場景太像炫彬和孫藝真的婚禮了，金秀賢和炫彬都穿著黑色西服，內搭白襯衣，扎著蝴蝶結。 而金智媛的婚紗也和孫藝真類似，頭上披著白紗，最相似的則是鮮花拱門和遠處的山，色調、氛圍等幾乎一模一樣。 看得網友們忍不住評價：「閃回炫彬孫藝真結婚的時候」、「炫彬和孫藝真的眼光真好，連專業的劇組也在模仿」、「哈哈哈哈，是在致敬前輩嗎」、「都是童話氛圍」等。



此外，《淚之女王》講述了財閥家的女婿白賢宇和生命倒計時的財閥三世繼承人洪海仁之間後知後覺的愛情的故事，將於3月9日正式開播。

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