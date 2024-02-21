《泪之女王》金秀贤&金智媛婚礼剧照怎么这么眼熟？！ 超像炫彬&孙艺真婚礼现场

由金秀贤、金智媛主演的新剧《泪之女王》公开了婚礼剧照，大家一看到立即联想到了那对韩娱顶流夫妇的婚礼现场。

《泪之女王》将於3月9日重磅开播，剧组接连几日公开剧照、宣传影片等，积极为开播造势。 而日前放出的金秀贤、金智媛的婚礼现场照让人眼前一亮的同时也倍觉眼熟，眼前一亮的是金秀贤、金智媛这对财阀CP的高颜值，眼熟的是婚礼现场彷佛让大家闪回到了炫彬和孙艺真结婚时。

公开的剧照中，白贤宇（金秀贤 饰）和洪海仁（金智媛 饰）穿著分别穿著黑色西服和纯白低胸婚纱，正在举办一场盛大的婚礼，两人的身后是各色鲜花组成拱门和远处若隐若现的山，很有童话情调。



照片一公开就引爆韩网热议，因为该场景太像炫彬和孙艺真的婚礼了，金秀贤和炫彬都穿著黑色西服，内搭白衬衣，扎著蝴蝶结。 而金智媛的婚纱也和孙艺真类似，头上披著白纱，最相似的则是鲜花拱门和远处的山，色调、氛围等几乎一模一样。 看得网友们忍不住评价：「闪回炫彬孙艺真结婚的时候」、「炫彬和孙艺真的眼光真好，连专业的剧组也在模仿」、「哈哈哈哈，是在致敬前辈吗」、「都是童话氛围」等。



此外，《泪之女王》讲述了财阀家的女婿白贤宇和生命倒计时的财阀三世继承人洪海仁之间后知后觉的爱情的故事，将於3月9日正式开播。

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