【影片】(G)I-DLE小娟跟RAIN一起舞蹈挑战新歌〈Super Lady〉肌肉猛男版本！舞王扭动格外妖艳～

网友：「跳〈Super Lady〉真是太为难RAIN了」、「超过40岁，身材也保养得太好了」、「Super Lady和Super Man」、「虽然感觉怪怪的，但我忍不住一直重看」。

人气女团(G)I-DLE以全新主打歌〈Super Lady〉展开了一系列的宣传活动，MV目前也成功突破3500万的观看人次朝四千万大关迈进。



▼〈Super Lady〉MV：



▼新歌〈Super Lady〉出演音乐节目《M Countdown》的宣传舞台：



成员们也与许多歌手前后辈一起舞蹈挑战（Challenge），其中，队长田小娟与人人都熟悉的舞王RAIN一起合作，引发了热切关注。

▼小娟出演RAIN的人气网路节目《Season B Season》，有兴趣的人可以点开来看～：





影片中，RAIN 结实的肌肉搭配〈Super Lady〉的舞蹈动作扭动著全身，令许多网友忍不住反覆观看，大家重复观看的理由和重点都各有不同，不晓得你看到影片后心里是在想什么呢～？（我个人是觉得RAIN身材真的很好，以及他真的太会扭了！！！）

大家对(G)I-DLE成员们与谁的舞蹈挑战印象最为深刻呢？留言跟我分享吧！

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