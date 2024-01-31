安普贤&朴智贤《财阀X刑警》才播两集就有6.9%收视！金义圣等特别演出，宋仲基都出现（EP.1-2）

安普贤与朴智贤继《柔美的细胞小将》再搭档的《财阀X刑警》，上周首播播出了1、2集，才两集电视收视便逼近7%，成绩相当好，两集还有不少特别人物现身。

《财阀X刑警》讲述一名财阀三世「陈利手」（安普贤饰演）空降为重案组刑警，和所属的江河警署重案一组组长「李蔷贤」（朴智贤饰演）等携手办案的故事。首两集阐述陈利手是如何从一个吊儿郎当公子哥，一夕间变成刑警，原来是从一个误会开始――陈利手误打误撞击昏了杀人犯，在差点被当作杀人未遂嫌疑犯之际洗清了嫌疑，又因为逮捕自己的江河警署需要面子，干脆把他当作是两个月前就以律师特招进入警署的刑警，他是为了埋伏才击昏杀人犯。



由於事情是李蔷贤误会陈利手而起，需要李蔷贤收拾，李蔷贤的重案一组不得已多了陈利手这名新手警察，李蔷贤恨不得把他赶走，两人打了赌：看谁先侦破模特儿郑伊娜遭弑案件。陈利手利用本身的经验，加上独特的公子哥甜言甜语打听到情报，在锁定DN媒体小儿子千泰兴之时，陈利手和李蔷贤一同遇到危机，遭千泰兴之人包围，一群人干起架来……



《财阀X刑警》情节明快，安普贤搞笑扮财阀、朴智贤帅气展现Girl Crush，都让人眼睛为之一亮，首集全国收视率5.7%，直接突破电视台SBS上一档《与恶魔有约》全集收视率，第二集再升至6.9%，再突破上上档《七人的逃脱》收视率。观众都很期待接下来的情节能像《模范计程车》（模范的士）给人痛快感、惩恶的代理满足，后续收视有望持续看涨。

《财阀X刑警》首两集还有不少有趣的小亮点，金义圣特别演出和陈利手交手枪战游戏的对手玩家，陈利手还问他：「我好像在哪里看过你。」金义圣：「你在说什么……」陈利手的IG秀出的画面不止和名厨白种元的合照（编按：安普贤和白种元因合作料理综艺《白Packer／背包主厨》结缘变好友），还有和韩国旅外足球球星曹圭成、高尔夫女帝朴世莉、前棒球球星柳熙宽、前UFC拳击名将郑赞成的合照。



▼安普贤和曹圭成的合成照，剧组还把曹圭成的手势P成陈利手的专属pose



金伸比扮演的忙内刑警「崔憬趁」，向陈利手秀出自己和女友是他粉丝的证明，女友竟是金伸比2022年在《青春应援Cheer Up》里的女友太初熙（fromis_9张圭悧饰演）。其实这张照片就是《青春应援Cheer Up》剧照，金伸比和张圭悧饰演林勇日&太初熙CP，SBS还特别找出当年的片段笑称：「不是说要当医师吗？现在当上了警察？！恋爱2年的勇日和，，不是，是憬趁和初熙。」



李蔷贤和妈妈（尹宥善饰演）的对话也很有趣，妈妈说要介绍药局家的儿子、说人长得很像宋仲基，结果李蔷贤却说：「长得像宋仲基却没有女友？那他一定有问题。」妈妈的脸都绿了。由於饰演李蔷贤的朴智贤，上一部剧就是和宋仲基合作的‎《财阀家的小儿子》，当时朴智贤和宋仲基「大嫂和小叔」若有似无的感情线相当受到欢迎，《财阀X刑警》此段对话听起来更有趣了。



《财阀家的小儿子》每周五六於韩国SBS播出，网路平台由Disney+全球放送。下集预告，郑伊娜事件似乎有了反转，不晓得拥「钞能力」的陈利手会再次展现什么样的办案优势呢？

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