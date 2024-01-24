人氣爆棚戀綜《換乘戀愛3》重點整理！8名出演者職業全公開、全新橋段、「細心暖男」東鎮又有名場面！

《換乘戀愛》講述因為多樣原因而分手的情侶們聚到一起，找回逝去的愛、或者尋找新愛情的戀愛綜藝。之前播出的前二季，在網路上引發超熱烈討論，還被網友封為「戀綜天花板」。

全新一季《換乘戀愛3》在去年末正式公開，不知道大家有沒有追了呢？不得不說這季還是很精彩，小編就來跟大家分享一下這季的重點整理，如果還沒跟上的朋友們，趕緊打開啦！



8名高顏值出演者、職業全公開

金仁河導演曾在採訪中透露為了邀請出演者在 SNS DM 發送超過3萬次，還會進行街頭選角。剛開始公開預告時，有不少網友「吐槽」這季的顏值不怎麽樣，但播出後也讓人改觀，8名出演者真的都有不同的魅力！ EP.5 也終於公開他們的職業：李慧媛（英文老師）、宋多惠（前女團成員）、李書璟（口腔衛生師）、李宥靜（時尚美妝模特兒）、金光泰（進口食品銷售經理）、徐東鎮（食品製造公司CEO）、李周元（音樂製作人、曾幫HYBE娛樂的練習生製作伴奏音樂）、趙輝賢（大學生）



全新橋段：「線團房」、「 X 寄來的包裹」、「來自 X 的語音訊息」等

因為換了新的導演，也多了不少新的橋段！首先就是「姻緣線團房」，出演者得選擇要不要剪斷連接彼此之間的線，有些人選擇剪斷、有些人則沒有剪斷。此外在第一天收到的不是前任的信，而是「 X 寄來的包裹」，但是包裹只能一個人看，可以選擇打開或是不要打開。



在碎片約會配對結束後，製作組也安排女出演者有機會跟對方的 X 匿名聊天，在聊天結束後...竟然又有新的橋段，在公共電話可以聽到來自 X 的語音訊息。此外， EP.6 預告又出現新的東西啦！男女出演者各自在「談話室」中進行（變聲）對話，感覺又是精彩的一集呢！



每集都有名場面：「細心暖男」東鎮維護Ｘ、這對分手情侶晚上大吵

製作組似乎每季都會挑選一對交往時間比較長而分手的情侶，第一季交往3年的浩民＆普玹、第二季交往6年的圭民＆海恩，沒想到第三季直接來個交往13年的，公開時讓所有主持人都超驚訝！多惠和東鎮從2010年12月交往到2023年6月，兩人的敘事更讓許多觀眾看了跟著流淚 ᅲᅲᅲᅲ 在 EP.5 公開職業時，因為多惠是以女團 BESTie 出道，東鎮怕其他人沒聽過這團體會讓她尷尬，所以故意搶答說：「我肯定知道！我100％知道！」後續採訪更是感人，東鎮表示希望 X 的職業可以受到尊重（嗚嗚嗚。



目前已經公開三對分手情侶，包含慧媛＆輝賢，本來不想要復合的慧媛，似乎...被輝鉉動搖了、而書璟＆周元則是因為一點小事而吵到分手，在 EP.5 兩人以為角落沒有設置攝影機，所以直接吵起來，周元：「如果當時你說親愛的對不起，我們就不會來上《換乘戀愛》了。」不知道最後會如何發展呢？



韓國戀愛綜藝節目《換乘戀愛3》現已在「黃Viu」上架，香港觀眾亦可一併收看《玩什麼好呢？》、《我家的熊孩子》、《全知干預視角》、《認識的哥哥》和《兩天一夜 第四季》等人氣韓綜，緊貼韓國綜藝潮流。

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