人气爆棚恋综《换乘恋爱3》重点整理！8名出演者职业全公开、全新桥段、「细心暖男」东镇又有名场面！

《换乘恋爱》讲述因为多样原因而分手的情侣们聚到一起，找回逝去的爱、或者寻找新爱情的恋爱综艺。之前播出的前二季，在网路上引发超热烈讨论，还被网友封为「恋综天花板」。

全新一季《换乘恋爱3》在去年末正式公开，不知道大家有没有追了呢？不得不说这季还是很精彩，小编就来跟大家分享一下这季的重点整理，如果还没跟上的朋友们，赶紧打开啦！



8名高颜值出演者、职业全公开

金仁河导演曾在采访中透露为了邀请出演者在 SNS DM 发送超过3万次，还会进行街头选角。刚开始公开预告时，有不少网友「吐槽」这季的颜值不怎麽样，但播出后也让人改观，8名出演者真的都有不同的魅力！ EP.5 也终於公开他们的职业：李慧媛（英文老师）、宋多惠（前女团成员）、李书璟（口腔卫生师）、李宥静（时尚美妆模特儿）、金光泰（进口食品销售经理）、徐东镇（食品制造公司CEO）、李周元（音乐制作人、曾帮HYBE娱乐的练习生制作伴奏音乐）、赵辉贤（大学生）



全新桥段：「线团房」、「 X 寄来的包裹」、「来自 X 的语音讯息」等

因为换了新的导演，也多了不少新的桥段！首先就是「姻缘线团房」，出演者得选择要不要剪断连接彼此之间的线，有些人选择剪断、有些人则没有剪断。此外在第一天收到的不是前任的信，而是「 X 寄来的包裹」，但是包裹只能一个人看，可以选择打开或是不要打开。



在碎片约会配对结束后，制作组也安排女出演者有机会跟对方的 X 匿名聊天，在聊天结束后...竟然又有新的桥段，在公共电话可以听到来自 X 的语音讯息。此外， EP.6 预告又出现新的东西啦！男女出演者各自在「谈话室」中进行（变声）对话，感觉又是精彩的一集呢！



每集都有名场面：「细心暖男」东镇维护Ｘ、这对分手情侣晚上大吵

制作组似乎每季都会挑选一对交往时间比较长而分手的情侣，第一季交往3年的浩民＆普玹、第二季交往6年的圭民＆海恩，没想到第三季直接来个交往13年的，公开时让所有主持人都超惊讶！多惠和东镇从2010年12月交往到2023年6月，两人的叙事更让许多观众看了跟著流泪 ᅲᅲᅲᅲ 在 EP.5 公开职业时，因为多惠是以女团 BESTie 出道，东镇怕其他人没听过这团体会让她尴尬，所以故意抢答说：「我肯定知道！我100％知道！」后续采访更是感人，东镇表示希望 X 的职业可以受到尊重（呜呜呜。



目前已经公开三对分手情侣，包含慧媛＆辉贤，本来不想要复合的慧媛，似乎...被辉铉动摇了、而书璟＆周元则是因为一点小事而吵到分手，在 EP.5 两人以为角落没有设置摄影机，所以直接吵起来，周元：「如果当时你说亲爱的对不起，我们就不会来上《换乘恋爱》了。」不知道最后会如何发展呢？



韩国恋爱综艺节目《换乘恋爱3》现已在「黄Viu」上架，香港观众亦可一并收看《玩什么好呢？》、《我家的熊孩子》、《全知干预视角》、《认识的哥哥》和《两天一夜 第四季》等人气韩综，紧贴韩国综艺潮流。

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