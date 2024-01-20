《NANA TOUR》EP.3男團SEVENTEEN艱難12項任務全公開！有人三秒就失敗收場～XD

SEVENTEEN 零用錢快用完之際，羅PD給出全新任務，有些人簡單到可以瞬間成功，有些人則是處於水深火熱之中～。

昨晚（19日）最新一集 tvN 旅遊綜藝節目《NANA TOUR with SEVENTEEN》公開了男團 SEVENTEEN 過任務賺獎金的爆笑內容。

有看過《新西遊記》起床任務的人應該對這個遊戲環節相當熟悉，總之成員們會各自抽取一項任務，如果順利完成就能獲得零用錢。



接下來帶大家看看成員們荒謬又爆笑的任務有哪些吧～

13. Dino：未公開



12. Vernon：不讓DK唱歌️（遊戲開始的三秒就直接失敗，DK整趟旅遊瘋狂唱歌，當然遊戲一開始就哼出歌聲了～XD）



▼精彩片段這裡看：



11. 勝寛：用文房四寶書法寫下座右銘交給羅PD



10. DK：煎10顆蛋吃掉



09. 珉奎：打發蛋白霜（努力中，幾次失敗後還未放棄）



PS：冰箱裡只有15顆雞蛋，珉奎和DK任務都需要用到。



08. THE 8：全身入水浴池（已成功）



07. WOOZI：開weverse直播（附加條件未公開）



06. 圓佑：未公開



05. Hoshi：用桃子堆成塔（要10層）



04. Jun：未公開



03. Joshua：讓DK唱歌（已成功，和Vernon形成天堂與地獄的任務狀況）



02. 淨漢：用笛子吹奏《鐵達尼號 Titanic》主題曲（笛子直接被圓佑拿走，解體後，目前行蹤不明）



01. S.COUPS：因傷未能一同前往旅遊，但經常cue到隊長，以視訊方式出鏡！



PS：目前任務時間未到，依舊有機會讓任務成功。

大家覺得誰的任務最難&最簡單，看到誰的任務又忍不住笑出聲呢？

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