《NANA TOUR》EP.3男團SEVENTEEN艱難12項任務全公開！有人三秒就失敗收場～XD

（封面圖源：YouTube@tvN《NANA TOUR》截圖）
SEVENTEEN 零用錢快用完之際，羅PD給出全新任務，有些人簡單到可以瞬間成功，有些人則是處於水深火熱之中～。
昨晚（19日）最新一集 tvN 旅遊綜藝節目《NANA TOUR with SEVENTEEN》公開了男團 SEVENTEEN 過任務賺獎金的爆笑內容。
有看過《新西遊記》起床任務的人應該對這個遊戲環節相當熟悉，總之成員們會各自抽取一項任務，如果順利完成就能獲得零用錢。
（圖源：YouTube@tvN《NANA TOUR》截圖）
接下來帶大家看看成員們荒謬又爆笑的任務有哪些吧～
13. Dino：未公開
（圖源：YouTube@tvN《NANA TOUR》截圖）
12. Vernon：不讓DK唱歌️（遊戲開始的三秒就直接失敗，DK整趟旅遊瘋狂唱歌，當然遊戲一開始就哼出歌聲了～XD）
（圖源：YouTube@tvN《NANA TOUR》截圖）
▼精彩片段這裡看：
11. 勝寛：用文房四寶書法寫下座右銘交給羅PD
（圖源：YouTube@tvN《NANA TOUR》截圖）
10. DK：煎10顆蛋吃掉
（圖源：YouTube@tvN《NANA TOUR》截圖）
09. 珉奎：打發蛋白霜（努力中，幾次失敗後還未放棄）
（圖源：YouTube@tvN《NANA TOUR》截圖）
PS：冰箱裡只有15顆雞蛋，珉奎和DK任務都需要用到。
08. THE 8：全身入水浴池（已成功）
（圖源：YouTube@tvN《NANA TOUR》截圖）
07. WOOZI：開weverse直播（附加條件未公開）
（圖源：YouTube@tvN《NANA TOUR》截圖）
06. 圓佑：未公開
（圖源：YouTube@tvN《NANA TOUR》截圖）
05. Hoshi：用桃子堆成塔（要10層）
（圖源：YouTube@tvN《NANA TOUR》截圖）
04. Jun：未公開
（圖源：YouTube@tvN《NANA TOUR》截圖）
03. Joshua：讓DK唱歌（已成功，和Vernon形成天堂與地獄的任務狀況）
（圖源：YouTube@tvN《NANA TOUR》截圖）
02. 淨漢：用笛子吹奏《鐵達尼號 Titanic》主題曲（笛子直接被圓佑拿走，解體後，目前行蹤不明）
（圖源：YouTube@tvN《NANA TOUR》截圖）
01. S.COUPS：因傷未能一同前往旅遊，但經常cue到隊長，以視訊方式出鏡！
（圖源：YouTube@tvN《NANA TOUR》截圖）
PS：目前任務時間未到，依舊有機會讓任務成功。
大家覺得誰的任務最難&最簡單，看到誰的任務又忍不住笑出聲呢？
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