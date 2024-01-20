《NANA TOUR》EP.3男团SEVENTEEN艰难12项任务全公开！有人三秒就失败收场～XD
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《NANA TOUR》EP.3男团SEVENTEEN艰难12项任务全公开！有人三秒就失败收场～XD

综艺   2024年1月20日   星期六12:35   Mico  

（封面图源：YouTube@tvN《NANA TOUR》截图）

SEVENTEEN 零用钱快用完之际，罗PD给出全新任务，有些人简单到可以瞬间成功，有些人则是处於水深火热之中～。

昨晚（19日）最新一集 tvN 旅游综艺节目《NANA TOUR with SEVENTEEN》公开了男团 SEVENTEEN 过任务赚奖金的爆笑内容。

有看过《新西游记》起床任务的人应该对这个游戏环节相当熟悉，总之成员们会各自抽取一项任务，如果顺利完成就能获得零用钱。
（图源：YouTube@tvN《NANA TOUR》截图）

接下来带大家看看成员们荒谬又爆笑的任务有哪些吧～

13. Dino：未公开
（图源：YouTube@tvN《NANA TOUR》截图）

12. Vernon：不让DK唱歌️（游戏开始的三秒就直接失败，DK整趟旅游疯狂唱歌，当然游戏一开始就哼出歌声了～XD）
（图源：YouTube@tvN《NANA TOUR》截图）

▼精彩片段这里看：

11. 胜寛：用文房四宝书法写下座右铭交给罗PD
（图源：YouTube@tvN《NANA TOUR》截图）

10. DK：煎10颗蛋吃掉
（图源：YouTube@tvN《NANA TOUR》截图）

09. 珉奎：打发蛋白霜（努力中，几次失败后还未放弃）
（图源：YouTube@tvN《NANA TOUR》截图）

PS：冰箱里只有15颗鸡蛋，珉奎和DK任务都需要用到。

08. THE 8：全身入水浴池（已成功）
（图源：YouTube@tvN《NANA TOUR》截图）

07. WOOZI：开weverse直播（附加条件未公开）
（图源：YouTube@tvN《NANA TOUR》截图）

06. 圆佑：未公开
（图源：YouTube@tvN《NANA TOUR》截图）

05. Hoshi：用桃子堆成塔（要10层）
（图源：YouTube@tvN《NANA TOUR》截图）

04. Jun：未公开
（图源：YouTube@tvN《NANA TOUR》截图）

03. Joshua：让DK唱歌（已成功，和Vernon形成天堂与地狱的任务状况）
（图源：YouTube@tvN《NANA TOUR》截图）

02. 净汉：用笛子吹奏《铁达尼号 Titanic》主题曲（笛子直接被圆佑拿走，解体后，目前行踪不明）
（图源：YouTube@tvN《NANA TOUR》截图）

01. S.COUPS：因伤未能一同前往旅游，但经常cue到队长，以视讯方式出镜！
（图源：YouTube@tvN《NANA TOUR》截图）

PS：目前任务时间未到，依旧有机会让任务成功。

大家觉得谁的任务最难&最简单，看到谁的任务又忍不住笑出声呢？

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