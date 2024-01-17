又又又出現變化！金智媛最終不出演《自白的代價》，金高銀收到出演提案、有望與全道嬿二次合作！

新劇《自白的代價》講述兩名女性圍繞殺人事件展開的血色年代記，本來找來兩位女神宋慧喬、韓韶禧主演，讓許多劇迷都相當期待！
不過...在製作的過程中出了點狀況，《太陽的後裔》李應福導演以健康狀態為由下車，後來交棒給成曾執導《怪物》的沈娜妍導演。去年5月又有消息指出，經過長時間的討論，最終宋慧喬、韓韶禧退出《自白的代價》，沈娜妍導演也不加入。
經歷選角失敗後曾中斷過製作，在重新整頓之後確定由《愛的迫降》的李政孝導演加入，全道嬿收到女主角出演提案。本月9日又傳出金智媛也收到《自白的代價》出演提案，正在進行最後的調整。
沒想到才過了幾天，又出現新的變化啦！金智媛最終沒能成功出演，由金高銀收到出演提案，所屬社回應正在積極討論中。如果確定出演的話，也是全道嬿和金高銀繼2015年的 《俠女：刀的記憶》時隔9年再次合作。
另外，金高銀與崔岷植、柳海真、李到晛主演的電影《破墓》將在2月上映，影片講述接受巨額資金委託移葬可疑墓地的風水師和同行的葬儀師、巫女之間發生的奇異事件。也期待她以各種不同的面貌和大家見面呢！
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