又有韓星逃兵！男愛豆「安某」假裝智障IQ60遭判刑

前有VIXX前成員RAVI偽裝癲癇逃兵，今（17）日各大韓媒報導又有一韓星為了逃兵役無所不用其極，男團成員「安某」涉嫌假裝智能障礙遭判刑。

據韓媒報導，該嫌疑人安某32歲，違反兵役法被起訴，由首爾北部地方法院刑事法庭判處1年有期徒刑、緩刑2年，並處以80小時社會服務。得以宣告緩刑的理由是，考慮到安某認罪且是初犯，並且已有履行兵役的意願。

安某最早在2011年7月體檢被判定為1級，2017年11月被判定2級，都在須正常服役、以基本現役兵入伍的範圍內。不過，2019年10月起，他向醫師傳達心累、想死、會突如其來呼吸困難等問題，開始接受精神科治療，並且在2020年5月的心理檢查上做出誇張甚至扭曲的答覆，最後被診斷IQ60、是輕度智能障礙，須接受一年以上精神觀察與藥物治療，診斷書便如此繳交予兵務廳，體檢便成了4級，可以替代役服務。

然而，安某自2012年到2022年期間從練習生到出道當偶像歌手，從舞台表演到粉絲見面會都能構思，和成員們在海內外活動相當活躍，精神狀況到智力明顯沒有問題，因此被揪出是假裝智能障礙以逃避兵役。

雖然媒體都沒寫出「安某」實際上是哪個團體的誰，但有部分媒體透露是2018年出道的、是隊長，有網友已推敲出是LAM（Like A Movie，영화처럼）隊長道模（安道模안도모），後續亦有媒體直指逃兵的就是他，他的IG（＠domo.an_）已轉成非公開帳號。



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