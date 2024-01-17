又又又出现变化！金智媛最终不出演《自白的代价》，金高银收到出演提案、有望与全道嬿二次合作！

新剧《自白的代价》讲述两名女性围绕杀人事件展开的血色年代记，本来找来两位女神宋慧乔、韩韶禧主演，让许多剧迷都相当期待！

不过...在制作的过程中出了点状况，《太阳的后裔》李应福导演以健康状态为由下车，后来交棒给成曾执导《怪物》的沈娜妍导演。去年5月又有消息指出，经过长时间的讨论，最终宋慧乔、韩韶禧退出《自白的代价》，沈娜妍导演也不加入。



经历选角失败后曾中断过制作，在重新整顿之后确定由《爱的迫降》的李政孝导演加入，全道嬿收到女主角出演提案。本月9日又传出金智媛也收到《自白的代价》出演提案，正在进行最后的调整。



没想到才过了几天，又出现新的变化啦！金智媛最终没能成功出演，由金高银收到出演提案，所属社回应正在积极讨论中。如果确定出演的话，也是全道嬿和金高银继2015年的 《侠女：刀的记忆》时隔9年再次合作。



另外，金高银与崔岷植、柳海真、李到晛主演的电影《破墓》将在2月上映，影片讲述接受巨额资金委托移葬可疑墓地的风水师和同行的葬仪师、巫女之间发生的奇异事件。也期待她以各种不同的面貌和大家见面呢！



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