又有韩星逃兵！男爱豆「安某」假装智障IQ60遭判刑

前有VIXX前成员RAVI伪装癫痫逃兵，今（17）日各大韩媒报导又有一韩星为了逃兵役无所不用其极，男团成员「安某」涉嫌假装智能障碍遭判刑。

据韩媒报导，该嫌疑人安某32岁，违反兵役法被起诉，由首尔北部地方法院刑事法庭判处1年有期徒刑、缓刑2年，并处以80小时社会服务。得以宣告缓刑的理由是，考虑到安某认罪且是初犯，并且已有履行兵役的意愿。

安某最早在2011年7月体检被判定为1级，2017年11月被判定2级，都在须正常服役、以基本现役兵入伍的范围内。不过，2019年10月起，他向医师传达心累、想死、会突如其来呼吸困难等问题，开始接受精神科治疗，并且在2020年5月的心理检查上做出夸张甚至扭曲的答覆，最后被诊断IQ60、是轻度智能障碍，须接受一年以上精神观察与药物治疗，诊断书便如此缴交予兵务厅，体检便成了4级，可以替代役服务。

然而，安某自2012年到2022年期间从练习生到出道当偶像歌手，从舞台表演到粉丝见面会都能构思，和成员们在海内外活动相当活跃，精神状况到智力明显没有问题，因此被揪出是假装智能障碍以逃避兵役。

虽然媒体都没写出「安某」实际上是哪个团体的谁，但有部分媒体透露是2018年出道的、是队长，有网友已推敲出是LAM（Like A Movie，영화처럼）队长道模（安道模안도모），后续亦有媒体直指逃兵的就是他，他的IG（＠domo.an_）已转成非公开帐号。



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