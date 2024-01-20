BIGBANG真的要成為歷史了嗎？YG娛樂官網全面清空團體訊息

因未能於BLACKPINK成員成功續約個人約導致公司股價一路下跌的YG娛樂，又做了一件讓粉絲心寒、忍不住痛罵的事情。

近期，YG娛樂的官網上完全刪掉了BIGBANG的介紹欄，令粉絲們很難不懷疑BIGBANG是不是真的解散了。 12日，YG娛樂更新了YG的官方網站，有眼尖的韓媒立馬就發現了官網上缺少了曾經的支柱BIGBANG的介紹欄，那就是說YG娛樂主動刪掉了團體的官方資料。



在此之前，YG雖然删减了BIGBANG成員們的個人簡介，但還留著團隊的官方介紹，當時粉絲們都認為BIGBANG可能和BLACKPINK一樣，個人活動不屬於YG，好歹還留下了團隊約，至少能夠期待團隊活動。但隨著YG娛樂全面下架了BIGBANG的官方介紹、照片等，直接打碎了歌迷們的夢。



T.O.P、太陽兩人和YG娛樂的合約已經到期，目前太陽簽在了YG旗下廠牌THE BLACK LABEL裡，大聲的合約則在RND Company。 G-Dragon前不久剛剛宣布牽手與GALAXY CORP。

對於YG娛樂不聲不響就直接抹滅BIGBANG的痕跡，粉絲們氣憤的同時也很難不往「他們真的就此解散了嗎」的方向去想，對此YG娛樂尚未做出任何回應。

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