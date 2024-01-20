BIGBANG真的要成为历史了吗？YG娱乐官网全面清空团体讯息

因未能於BLACKPINK成员成功续约个人约导致公司股价一路下跌的YG娱乐，又做了一件让粉丝心寒、忍不住痛骂的事情。

近期，YG娱乐的官网上完全删掉了BIGBANG的介绍栏，令粉丝们很难不怀疑BIGBANG是不是真的解散了。 12日，YG娱乐更新了YG的官方网站，有眼尖的韩媒立马就发现了官网上缺少了曾经的支柱BIGBANG的介绍栏，那就是说YG娱乐主动删掉了团体的官方资料。



在此之前，YG虽然删减了BIGBANG成员们的个人简介，但还留著团队的官方介绍，当时粉丝们都认为BIGBANG可能和BLACKPINK一样，个人活动不属於YG，好歹还留下了团队约，至少能够期待团队活动。但随著YG娱乐全面下架了BIGBANG的官方介绍、照片等，直接打碎了歌迷们的梦。



T.O.P、太阳两人和YG娱乐的合约已经到期，目前太阳签在了YG旗下厂牌THE BLACK LABEL里，大声的合约则在RND Company。 G-Dragon前不久刚刚宣布牵手与GALAXY CORP。

对於YG娱乐不声不响就直接抹灭BIGBANG的痕迹，粉丝们气愤的同时也很难不往「他们真的就此解散了吗」的方向去想，对此YG娱乐尚未做出任何回应。

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