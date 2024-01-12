《犬系戀人》車銀優亞洲粉絲音樂會「神秘電梯」巡迴演出預告起跑！

電視劇剛播畢就有好消息傳來～歌手兼演員的臉蛋天才車銀優即將舉辦亞洲巡迴Fan-Con與所有粉絲們見面囉！

車銀優透過官方SNS公開了即將舉辦亞洲巡迴Fan-Con《2024 Just One 10 Minute [Mystery Elevator]》的第三版主視覺海報。海報中的車銀優抱著大型熊熊娃娃，站在電梯口的一側，符合其主題「神秘電梯」，同時也展現車銀優兼具帥氣又可愛的魅力。



2024上半年即將發行個人專輯的車銀優，也將在2月17日亞洲巡迴首站首爾場，首度公開為大家演唱新專輯中的所有曲目，並且本次他的新曲僅在粉絲音樂會上公開，因此讓大家對這次的Fan-Con更加期待。男團ASTRO出身並邁向全方位發展的車銀優，2024年也將在音樂、公演、電視劇各方面展開活動，目前正在準備個人專輯以及粉絲音樂會，3月也即將有新劇《Wonderful World》與大家見面。



車銀優的《2024 Just One 10 Minute [Mystery Elevator]》將於2月17日從首爾起跑，陸續拜訪馬來西亞、泰國、菲律賓、日本、新加坡、印尼等亞洲各地區，各地的粉絲們可以期待與他近距離相見！

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