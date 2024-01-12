《犬系恋人》车银优亚洲粉丝音乐会「神秘电梯」巡回演出预告起跑！

电视剧刚播毕就有好消息传来～歌手兼演员的脸蛋天才车银优即将举办亚洲巡回Fan-Con与所有粉丝们见面罗！

车银优透过官方SNS公开了即将举办亚洲巡回Fan-Con《2024 Just One 10 Minute [Mystery Elevator]》的第三版主视觉海报。海报中的车银优抱著大型熊熊娃娃，站在电梯口的一侧，符合其主题「神秘电梯」，同时也展现车银优兼具帅气又可爱的魅力。



2024上半年即将发行个人专辑的车银优，也将在2月17日亚洲巡回首站首尔场，首度公开为大家演唱新专辑中的所有曲目，并且本次他的新曲仅在粉丝音乐会上公开，因此让大家对这次的Fan-Con更加期待。男团ASTRO出身并迈向全方位发展的车银优，2024年也将在音乐、公演、电视剧各方面展开活动，目前正在准备个人专辑以及粉丝音乐会，3月也即将有新剧《Wonderful World》与大家见面。



车银优的《2024 Just One 10 Minute [Mystery Elevator]》将於2月17日从首尔起跑，陆续拜访马来西亚、泰国、菲律宾、日本、新加坡、印尼等亚洲各地区，各地的粉丝们可以期待与他近距离相见！

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