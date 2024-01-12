終於要在3月播出！金秀賢＆金智媛《淚之女王》最新劇照，還有朴成勳、郭東延、李主儐加入！

tvN新劇《淚之女王》（眼淚女王）講述一對財閥夫婦攜手克服驚險危機，創造出奇蹟般的愛情故事。

金秀賢飾演Queens集團法務理事「白賢宇」，他出生於農村龍頭里，畢業於名牌大學法學系。白賢宇成爲重人羨慕的洪海仁丈夫，三年後一場意想不到的危機逼近他。



金智媛飾演Queens百貨總裁「洪海仁」，自出生起就富有的她是一位從來也不會向別人屈服的女王。她選擇與龍頭里超市的兒子白賢宇結婚，過著輝煌的生活，直到遇到意想不到的困難。



金秀賢和金智媛展現的夫妻化學反應讓人好奇，生活在截然相反的世界的他們，是如何戰勝危機呢？除了主演陣容外，還有朴成勳（朴成焄）、郭東延、李主儐加入，讓人更加期待呢！一起來看看他們飾演什麼角色！



朴成勳飾演華爾街分析師出身的 M＆A 專家「尹恩成」。 尹恩成是一位知名投資家，在海外生活很長時間後，他回到韓國，開始與Queens集團結下不解之緣。雖然能力出衆，但不知爲何身上散發出可疑的氛圍。



郭東延飾演Queens超市代表「洪洙哲」，是洪海仁的弟弟。在強勢姊姊的指導下長大，與洪海仁相反的妻子千多惠相遇，過著幸福的婚姻生活。



李主儐飾演洪洙哲的妻子「千多惠」，她兼具優雅高級的外貌和禮貌的態度，是歷史悠久的書香家庭出身，博學多識魅力受到Queens集團長輩們的喜愛。



另外，《淚之女王》由《來自星星的你》、《愛的迫降》朴智恩編劇執筆，及由《需要浪漫3》張榮佑導演和《黑道律師文森佐》、《小女子》金熙元導演共同執導，預計在3月首播！

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