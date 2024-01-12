终於要在3月播出！金秀贤＆金智媛《泪之女王》最新剧照，还有朴成勋、郭东延、李主傧加入！

tvN新剧《泪之女王》（眼泪女王）讲述一对财阀夫妇携手克服惊险危机，创造出奇迹般的爱情故事。

金秀贤饰演Queens集团法务理事「白贤宇」，他出生於农村龙头里，毕业於名牌大学法学系。白贤宇成爲重人羡慕的洪海仁丈夫，三年后一场意想不到的危机逼近他。



金智媛饰演Queens百货总裁「洪海仁」，自出生起就富有的她是一位从来也不会向别人屈服的女王。她选择与龙头里超市的儿子白贤宇结婚，过著辉煌的生活，直到遇到意想不到的困难。



金秀贤和金智媛展现的夫妻化学反应让人好奇，生活在截然相反的世界的他们，是如何战胜危机呢？除了主演阵容外，还有朴成勋（朴成焄）、郭东延、李主傧加入，让人更加期待呢！一起来看看他们饰演什么角色！



朴成勋饰演华尔街分析师出身的 M＆A 专家「尹恩成」。 尹恩成是一位知名投资家，在海外生活很长时间后，他回到韩国，开始与Queens集团结下不解之缘。虽然能力出衆，但不知爲何身上散发出可疑的氛围。



郭东延饰演Queens超市代表「洪洙哲」，是洪海仁的弟弟。在强势姊姊的指导下长大，与洪海仁相反的妻子千多惠相遇，过著幸福的婚姻生活。



李主傧饰演洪洙哲的妻子「千多惠」，她兼具优雅高级的外貌和礼貌的态度，是历史悠久的书香家庭出身，博学多识魅力受到Queens集团长辈们的喜爱。



另外，《泪之女王》由《来自星星的你》、《爱的迫降》朴智恩编剧执笔，及由《需要浪漫3》张荣佑导演和《黑道律师文森佐》、《小女子》金熙元导演共同执导，预计在3月首播！

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻