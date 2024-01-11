看来要准备回归了！IU 染仙女发色「粉发」现身机场，还跟粉丝们透露「新专辑」的消息！

IU（李知恩）爲了参加在义大利米兰举行的时装秀，今日（11日）中午经由仁川机场出国。

IU 戴著黑色毛帽，一身黑的装扮搭配卡其色的大衣，但...让大家移不开目光的是她的全新发色。IU 不但剪了短发，还染了抢眼的「粉色」，这也是她时隔许久染浅发，立即引发热烈讨论。



网友纷纷猜测：「来了！来了！」、「是不是要回归了」、「粉色头发疯了，超喜欢」、「化舞台妆的话应该很好看」、「来了～知恩要来了」、「晕！像精灵一样」、「真漂亮，要以什么风格回归呢」、「哇！马上就要开始了，有实感了」等等。当天在机场时，还有粉丝问她：「姊姊～这次的主打歌和之前出的歌曲中，哪首最相似呢？」IU 表示没有相似的。



240111 Guccl 패션쇼 출국

지은언니! 이번 타이틀곡 지금까지 나온 곡 중에 어떤 거랑 제일 비슷해요?

비슷한 거 없어요!#아이유 pic.twitter.com/M4oICft62I — 존경하는아이유신의광신도이히주 (@heejoo_0516) January 11, 2024

IU 此前曾在《IU TV》透露正在准备新专辑，她表示：「昨天我录音录到凌晨了！」之后更直接各种剧透，她说想要展现新的面貌和新的画面，也许...会在海外做最后阶段的工作。PD 问她2024年待在韩国的时间是不是不多？IU 回答：「对～没错！我真的很喜欢韩国，但是要去做更有趣的事。」之后放了许多演唱会的照片，看来...今年有机会看到 IU 开巡回演唱会啦！



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