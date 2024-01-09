《和我老公結婚吧》全國收視6.4%刷新高！完美變身的朴敏英開始反擊，成功報復「閨蜜＋小三」宋昰昀

8日播出《和我老公結婚吧》第3集，全國收視率爲6.4%、首都圈收視爲7.1％，目前播出3集收視持續上升，這集更刷新自身的收視率紀錄。

當天，姜智媛（朴敏英 飾）以從未見過的華麗造型出現在高中同學會上，讓所有人都大吃一驚。特別是鄭秀敏（宋昰昀 飾）超震驚的表情，180度大轉變的姜智媛則露出從容的微笑，並對鄭秀敏說：「什麼呀～不是只有我們倆吃飯嗎？」然後親切地和大家打招呼。



姜智媛在同事劉熙妍（崔奎莉 飾）的幫助下，從頭到腳都換了一個人。前一天姜智媛對她說：「其實還很苦惱要不要去參加同學會，因爲以前被孤立了。」對此，劉熙妍向她伸出手說:：「我終於可以報恩了！」然後帶著姜智媛去她常去的美容院。



姜智媛的登場立即引起所有同學的關注，這也讓鄭秀敏的嫉妒心爆發。原本...鄭秀敏送給姜智媛的耳環是仿冒品，此前劉志赫（羅人友 飾）就曾提醒過她，劉熙妍知道真相後就把自己的真品借給她。有位同學就比較兩人的耳環，並對鄭秀敏：「看來是跟著買的吧？秀敏啊～要買真品啊！」感到丟臉的鄭秀敏只好把耳環拔掉，還有白恩浩（李起光 飾）澄清高中沒有和鄭秀敏交往過，所有人也都知道鄭秀敏的各種謊言。



第4集的先公開影片中，劉志赫和姜智媛見面，姜智媛對他說正在準備即食食品的企劃案，並說了之後想學的東西。劉志赫摘下眼鏡後，姜智媛也問他要不要嘗試戴隱形眼鏡。看來即食食品的企劃案應該不會被鄭秀敏搶走，期待姜智媛之後更多反擊啊！

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