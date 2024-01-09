《和我老公结婚吧》全国收视6.4%刷新高！完美变身的朴敏英开始反击，成功报复「闺蜜＋小三」宋昰昀

8日播出《和我老公结婚吧》第3集，全国收视率爲6.4%、首都圈收视爲7.1％，目前播出3集收视持续上升，这集更刷新自身的收视率纪录。

当天，姜智媛（朴敏英 饰）以从未见过的华丽造型出现在高中同学会上，让所有人都大吃一惊。特别是郑秀敏（宋昰昀 饰）超震惊的表情，180度大转变的姜智媛则露出从容的微笑，并对郑秀敏说：「什么呀～不是只有我们俩吃饭吗？」然后亲切地和大家打招呼。



姜智媛在同事刘熙妍（崔奎莉 饰）的帮助下，从头到脚都换了一个人。前一天姜智媛对她说：「其实还很苦恼要不要去参加同学会，因爲以前被孤立了。」对此，刘熙妍向她伸出手说:：「我终於可以报恩了！」然后带著姜智媛去她常去的美容院。



姜智媛的登场立即引起所有同学的关注，这也让郑秀敏的嫉妒心爆发。原本...郑秀敏送给姜智媛的耳环是仿冒品，此前刘志赫（罗人友 饰）就曾提醒过她，刘熙妍知道真相后就把自己的真品借给她。有位同学就比较两人的耳环，并对郑秀敏：「看来是跟著买的吧？秀敏啊～要买真品啊！」感到丢脸的郑秀敏只好把耳环拔掉，还有白恩浩（李起光 饰）澄清高中没有和郑秀敏交往过，所有人也都知道郑秀敏的各种谎言。



第4集的先公开影片中，刘志赫和姜智媛见面，姜智媛对他说正在准备即食食品的企划案，并说了之后想学的东西。刘志赫摘下眼镜后，姜智媛也问他要不要尝试戴隐形眼镜。看来即食食品的企划案应该不会被郑秀敏抢走，期待姜智媛之后更多反击啊！

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