酒綜居然還有庫存《SUCHWITA》預告SUGA專訪樂壇前輩，鄭容和曾對還沒大火的BTS說：「你們一定會更紅！」

同為音樂創作者&製作人，SUGA跟鄭容和有聊不完的話題，而且氣氛超HIGH！！

即使 BTS 防彈少年團 SUGA 已經入伍超過三個多月了，但由他主持的人氣網路訪談節目《SUCHWITA》（SU吹打）依舊還有庫存！這一回預告公開的嘉賓是樂壇大前輩 CNBLUE 的主唱鄭容和。



SUGA一直被綜藝感十足的鄭容和給逗笑，兩人為何會變得親近，也是因為BTS團員中有釜山出生的成員，鄭容和模仿BTS Jimin說：「大哥，我是釜山人。」鄭容和則因為遇到了釜山同鄉而備感親切，立刻在節目上轉換成了釜山語調。



▼《SUCHWITA》EP.25最新預告：



另外，SUGA還特別提到了2015年的四~五月春天時，印象最深刻的是在化妝室遇到了鄭容和，鄭容和對SUGA說：「你們一定會更紅（發展得更好）！」SUGA表示當時非常感動，心想居然還有這麼好的前輩啊。下一秒鄭容和又忍不住搞笑：「你們會更成功，一定會更成功！啊...不行了，我要（和他們）拉近關係！當時還有這樣的想法。」訪談氣氛真的特別歡樂。



＊補充資訊：防彈少年團2015年四~五月是專輯《花樣年華 pt.1》時期，當時熱門曲〈I NEED U〉拿下出道以來的首個一位。

兩人同為創作者&製作人的身份，在音樂上真的有非常多可以聊的話題，更多有趣且深入的訪談內容，記得鎖定1月15日晚間十點(KST)的播出。



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